"Göz tansiyonuna karşı kahve tüketimini abartmayın"

Fazla kafein tüketiminin hem göz içi basınç artışı hem de göz damarlarına daralma yaparak glokomlu hastalarda sinir hasarının artmasına neden olabileceğine değinen Prof. Dr. Mehmet Selim Kocabora, “Glokomu olan veya ailesinde glokom öyküsü olan bireyler için günlük aldıkları kafein miktarını ölçülü bir seviyede tutmalarını tavsiye ediyoruz” dedi.
"Aile öyküsü olanlar kafeini ölçülü tüketmeli"Kafein içeriği yüksek filtre kahve ve enerji içeceklerine de dikkat çeken Prof. Dr. Kocabora, sözlerini şöyle tamamladı: "Kafein içeriği yüksek filtre kahve ve enerji içecekleri damarlarda daralma yaparak glokomlu hastaların görme sinirindeki kan akımını düşürerek hasarın artmasına neden olabilir. Türk kahvesi filtre kahvenin üçte biri kadar kafein içermektedir. Bu nedenle göz içi basıncında artışa neden olma riski açısından avantajlıdır. Çayın içerdiği antioksidan polifenoller ve kahvedeki klorojenik asit sayesinde aynı zamanda glokom riskinin ve hasarının azalmasına yol açtıkları da iddia edilir. Özet olarak biz glokomu olan veya ailesinde glokom öyküsü olan bireyler için günlük aldıkları kafein miktarını ölçülü bir seviyede tutmalarını tavsiye ediyoruz".