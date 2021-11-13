Gripten korunmanın en etkili yolu aşılama

Kış ayları ile birlikte gribal enfeksiyonların yaygınlığı da artmaya başladı. Özellikle 2 yaşından küçük çocukların, griple ilişkili ciddi komplikasyonlara yakalanma açısından yüksek risk altında olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ceyhun Dalkan, grip kaynaklı komplikasyonlar nedeniyle ölümler bile yaşanabileceğini söyleyerek uyardı. Dalkan, gripten korunmak için en etkili yolun yıllık düzenli aşılanma olduğunu söyledi.

Çocuklarda grip kaynaklı komplikasyonlarla ilgili olarak Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanı ve Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlusu Prof. Dr. Ceyhun Dalkan, pnömoni, sıvı kaybı, kalp hastalığı veya astım gibi kronik hastalıkların ağırlaşması, sinüzit ve kulak enfeksiyonları ve beyin fonksiyonlarında bozulma ile nadiren de olsa bu komplikasyonlar nedeniyle ölümler olabileceğini söyledi.

En yüksek risk grubunu 6 aydan küçük çocuklar oluşturuyor

6 aylıktan küçük çocukların, diğer yaşlardaki çocuklara kıyasla grip nedeniyle hastaneye yatma riskleri daha yüksek. Grip aşılarının 6 aylıktan küçük çocuklarda kullanımının sağlık otoritelerince onaylanmadığını ifade eden Prof. Dr. Ceyhun Dalkan, özellikle bu yaş grubundaki çocukları gripten korumanın önemine dikkat çekti.

Gripten koruyucu öneriler

“Sadece çocukların aşılanması yeterli değil. Bakıcılarının ve tüm aile bireylerinin hem kendilerini hem de çocukları gripten korumak için aşılanması gerekiyor” diyen Dalkan, gribe karşı korunmanın ilk ve en iyi yolunun yıllık grip aşısı olduğunu söyleyerek, grip aşısı çocuklarda grip hastalığını, hastaneye yatış ve ölüm riskini azalttığını hatırlattı.

Gripten korunmak için günlük önleyici eylemlere de dikkat çeken Dalkan, yetişkin bireylerin hem kendilerini hem de çocuklarını hasta kişilerden olabildiğince uzak tutması gerektiğini söyledi ve sözlerine şu şekilde devam etti;

“Grip semptomları taşıyan kişilerin, mümkün olduğunca, bakımındaki çocuk dahil diğer insanlarla temastan kaçınması gerekiyor. Öksürük veya hapşırma durumunda burun ve ağzın bir mendille kapatılması, mendilin kullanıldıktan sonra atılıp, ellerin sık sık sabun ve suyla yıkanması ya da alkol bazlı bir el temizleyici ile temizlenmesi öneriliyor. Mikropların yayılmasını önlemek için göz, burun ve ağıza dokunulmaması, sık dokunulan yüzeylerin dezenfekte edilmesi gerekiyor.”

Çocuklarda ve yetişkinlerde grip tedavisinde kullanılan antiviral ilaçların hastalığı hafifletip, hastalık süresini kısalttığını söyleyen Dalkan, ciddi grip komplikasyonlarının da önüne geçtiğini ve antiviral ilaç tedavisinin, hastalandıktan sonraki 2 gün içinde başlandığında en iyi sonucu verdiğini dile getirdi.

Dalkan ayrıca, “5 yaşından küçük tüm çocukların grip komplikasyonları açısından yüksek risk altında olduğu düşünülse de, en yüksek riski 2 yaşından küçük çocuklar taşıyor. En yüksek hastaneye yatış ve ölüm oranları ise 6 aylıktan küçük bebeklerde görülüyor” dedi.

Gribal semptomlarının ne olabileceğine dair de bilgilendirmelerde bulunan Dalkan, “Grip, ateş, öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı/tıkanıklığı, vücut ağrıları, baş ağrısı, titreme ve yorgunluğa neden olabiliyor. Küçük çocuklarda ayrıca grip semptomları ile birlikte kusma veya ishal görülebiliyor” şeklinde konuştu.

Grip semptomları ile karşı karşıyaysanız doktorunuza başvurun

“Solunum yolu hastalığının belirti ve semptomları için bakımınızdaki çocukları yakından izleyin. Ateş, öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı veya tıkanıklığı, kas veya vücut ağrıları, baş ağrısı, yorgunluk veya kusma/ishal gelişirse doktorunuza başvurun” diyen Dalkan, grip tedavisinde etkili olan antiviral ilaçların kullanımına geciktirmeden başlatılmasının tedavinin etkinliğini artıracağını hatırlattı.

Acil durum belirtileri

Dalkan son olarak da, acil servise başvurmayı gerektiren gribe bağlı komplikasyonları ise şöyle sıraladı:

“Hızlı nefes alma veya nefes almada zorluk, mor dudaklar veya yüz, her nefeste içeri giren kaburga, göğüs ağrısı, yürümeyi reddedecek kadar şiddetli kas ağrısı, 8 saat boyunca idrar yokluğu, ağız kuruluğu, ve ağlarken gözyaşı yokluğu içeren vücudun aşırı sıvı kaybetmesi hali, uyanıkken etkileşimde bulunmamak, havale geçirmek, 40 derecenin üzerinde ateş, 12 haftadan küçük çocuklarda ateş, iyileşen ancak sonra geri dönen veya kötüleşen ateş veya öksürük, kronik tıbbi durumlarda kötüleşme.”