Hava kirliliğinin Korona virüse etkileri

Hava kirliliği sağlık açısından başta çocuklar, yaşlılar ve yoksullar olmak üzere herkesi etkileyen en önemli çevresel risklerden birini oluşturuyor. Hava kirliliği, özellikle de havada asılı duran toz zerrecikleri (partikül maddeler) etkilenimi bulaşıcı olmayan hastalıklar açısından önde gelen risk etmenlerinden biridir. Hava kirliliği, viral enfeksiyonlara bağlı ölümleri artırarak pandemilerin oluşturduğu yıkıma katkı sunmaktadır.
Hava kirliliğinin viral enfeksiyonlara bağlı ölümleri artırarak pandemilerin oluşturduğu yıkıma katkı sunduğunu belirten Aykaç, "Hava kirliliği üst hava yollarındaki silyaların, yani vücudun ilk savunma hattının işlevlerini bozduğu iyi bilinmektedir. Hava kirliliğinin yüksek olduğu bölgelerde yaşayanlarda daha sık solunum yolu enfeksiyonları gelişmektedir. Özellikle aerodinamik çapı 2,5 ve 10 mm’den daha küçük partiküller, kükürt dioksit , azot dioksit, karbon monoksit ve ozonun solunum yollarını olumsuz biçimde etkileyerek virüs enfeksiyonlarına karşı olan duyarlılığı ve hastalığın şiddetini arttırdığı Covid -19 pandemi sürecinde daha önemli olarak karşımıza çıkmaktadır. Hava kirleticilerin artışı Covid -19 hastalığı gelişme riskini ve Covid-19’a bağlı ölümleri artırmaktadır" dedi.