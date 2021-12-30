Hayat Hastanesi’nden kadın üreticilere destek

Sağlık hizmetleri alanında Bursa’nın en köklü kurumlarından olan Hayat Hastanesi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında kadın üreticileri de destekliyor.

Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Betül Kabalar, Orhaneli’de S. S. Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı İrem Gülşen’i ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı. Orhaneli S. S. Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyesi kadınların ürettikleri reçel, tarhana, salça gibi doğal gıda ürünlerini kurum ziyaretlerinde hediye ederek bu ürünlerin tanıtılmasına vesile olduklarını ifade eden Betül Kabalar, “Biz Hayat Hastanesi olarak hem yerli değerleri koruyor, hem de kadın istihdamına destek oluyoruz” şeklinde konuştu.

Hayat Hastanesi yöneticilerinin ziyaretinden büyük memnuniyet duyduklarını belirten Orhaneli S. S. Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı İrem Gülşen de, kooperatif üyeleri tarafından üretilen organik gıdalara talep olduğunu söyledi.