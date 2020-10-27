‘Hayat Kurtarmak İçin Yarıştayız- Run For Life’ için geri dayım başladı

2014 yılından itibaren büyük bir katılımcı kitlesi ile yapılan ‘Hayat Kurtarmak İçin Yarıştayız-Run For Life’ pandemi şartlarına uygun olarak dijital platforma taşındı.

Medicana Sağlık Grubu tarafından bu sene 6’ncısı düzenlenecek olan ‘Hayat Kurtarmak İçin Yarıştayız- Run For Life’ etkinliği, organ bağışı konusundaki farkındalığı artırmayı hedefliyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle sanal olarak yapılacak olan koşu için zaman ve parkur seçimi katılımcılara bırakılacak. Etkinlik, 30 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek. Zorlu pandemi koşullarına rağmen organ bağışının önemine dikkat etmek isteyen çok sayıda katılımcı ile geleneksel Hayat Kurtarmak İçin Yarıştayız- Run For Life etkinliği devam edecek.

2014 yılından itibaren büyük bir katılımcı kitlesi ile yapılan etkinlik, pandemi şartlarına uygun olarak dijital platforma taşındı. Verilen bilgiye göre, yarışa katılmak isteyen katılımcılar runforlife.com.tr sitesi üzerinden koşuya kayıt olabilir. Türkiye’nin her noktasından katılımın sağlanabileceği bu koşu etkinliğine kayıt olmak tamamen ücretsizdir. Bu yıl, koşu ilk kez uluslararası katılıma da açıldı. Dünyanın diğer ülkelerinden de bu anlamlı hedef için koşmak isteyen kişiler, kayıt yaptırıp koşabilecekler. Etkinliğe kayıt olan katılımcılar; yarış öncesinde göğüs numarası, yarış tişörtü ve hijyen setinden oluşan yarış kitini Medicana hastanelerinden 29-30 Ekim tarihlerinde alabilecekler.

Etkinliğine yarışmacılar istedikleri yerden katılabilecekler

Verilen bilgiye göre, ‘Hayat Kurtarmak İçin Yarıştayız’ etkinliğine yarışmacılar istedikleri yerden katılabilecekler. Sanal ortamda gerçekleşecek bu koşu için katılımcılar, 5 kilometrelik parkuru kendileri belirleyecek. Yarışmacılar, belirledikleri parkurda 30 Ekim günü 00.00’dan 1 Kasım günü 23.59’a kadar istedikleri bir zaman diliminde koşabilecek. Yarış ölçümlerinde Strava adlı uygulama kullanılacak. Yarışmaya katılacak herkesin runforlife.com.tr web adresinden kayıt olması gerekmektedir. Yarışma sonuçları değerlendirilirken sporcunun belirtilen uygulama ile ölçülen süresi dikkate alınacak. Yarışma kuralları ile ilgili daha ayrıntılı bilgilere web adresinden ulaşılabilir.

Türkiye’de binlerce hasta organ bağışı beklemekte ve Run For Life bu konuda toplumsal bilincin artmasını hedefliyor. Ayrıca koşuya katılan ve parkurunu tamamlayan tüm yarışmacılara online katılım sertifikası ve dijital madalya verilecek. Bunun yanı sıra dereceye giren sporcular, sağlık grubunun check-up paketini ve bir spor mağazasının hediye kartını kazanacak. Yarışmanın kesin sonuçları 4 Kasım günü saat 17.00’de açıklanacak.

Medicana Sağlık Grubu Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Tuncer, bu yıl 6’ncısı düzenlenen Run For Life projesi hakkında şöyle konuştu: “Sağlık grubu olarak Run For Life - Hayat Kurtarmak İçin Yarıştayız koşu organizasyonumuzun bu yıl 6’ncısını 30 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında düzenliyoruz. Organ bağışının önemini vurgulamak için düzenlediğimiz bu etkinliği pandemi nedeniyle ertelemeye gönlümüz el vermedi ancak önlemlerimizi almaktan da geri durmadık. Bundan önceki beş yıl boyunca omuz omuza sürdürdüğümüz yarışı bu sene sanal koşuya dönüştürdük ve Türkiye geneline yaydık. Siz de kendi parkurunuzu oluşturabilir, hayat kurtarmak için koşabilir ve organ bağışı bekleyen binlerce hastaya umut olabilirsiniz”.