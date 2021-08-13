"Hazır içecekler mideyi vuruyor"

Prof. Dr. Vedat Göral, mide sağlığı için hazır ve asitli içecekler yerine ev yapımı içeceklerin tüketilmesi gerektiğini belirterek, “Yaz aylarında evde nane yapraklı limonata, otlu ayran, reyhan şerbeti, demirhindi şerbeti, koruk suyu, kavun suyu gibi sağlıklı içecekler hazırlanabilir ve tüketilebilir” dedi.
"Bu içecekler hazırlanıp tüketilebilir"Eskiden ev yapımı taze limonata ve meyve sularının tüketildiğine değinen Prof. Dr. Göral, sözlerini şöyle tamamladı: "Su, çay, ev yapımı ayran, köy sütü, şerbet, ev yapımı limonata, yöresel içecekler (hardaliye gibi), komposto suyu ve doğal taze sıkılmış meyve suları uygulaması kolay, günlük ve taze içeceklerdir. Günümüzde evde, yaz aylarında, özel günlerde veya bayramlarda; nane yapraklı limonata, otlu ayran, karamelli frappuccino, reyhan şerbeti, çilekli limonata, limonlu soğuk çay, demirhindi şerbeti, karpuzlu limonata, koruk suyu, şeftalili buzlu çay, naneli kahve, kavun suyu gibi sağlıklı içecekler hazırlanabilir ve tüketilebilir. Bunlar daha taze, besleyici ve sağlıklı olabilmektedir. Katkı maddeleri içermemesi ve taze olmaları çok büyük bir avantajdır".