"Hazır içecekler mideyi vuruyor"

Prof. Dr. Vedat Göral, mide sağlığı için hazır ve asitli içecekler yerine ev yapımı içeceklerin tüketilmesi gerektiğini belirterek, “Yaz aylarında evde nane yapraklı limonata, otlu ayran, reyhan şerbeti, demirhindi şerbeti, koruk suyu, kavun suyu gibi sağlıklı içecekler hazırlanabilir ve tüketilebilir” dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Gastroenteroloji Bölümünden Prof. Dr. Vedat Göral, eskiden az görülen reflü hastalığının son yıllarda tüketimi çoğalan hazır ve asitli içeceklerle birlikte artığına dikkat çekti. Prof. Dr. Göral, günümüzde yiyeceklerde olduğu gibi içeceklerde de kolaya kaçıldığını belirterek, “Yaklaşık 40 yıl önce reflü nadir görülürdü. Özellikle 1980 öncesi, annelerimizin evde hazırladıkları doğal, sağlıklı ve faydalı, obeziteye yol açmayan içeceklerle büyüdük. Ancak bunları günümüzde unuttuk. Hazır, asitli içecekler veya hazır meyve sularına yöneldik. Bu nedenle, günümüzde karaciğer yağlanması, insülin direnci ve reflü hastalığı daha çok görülüyor” dedi.

"Bu içecekler hazırlanıp tüketilebilir"

Eskiden ev yapımı taze limonata ve meyve sularının tüketildiğine değinen Prof. Dr. Göral, sözlerini şöyle tamamladı: "Su, çay, ev yapımı ayran, köy sütü, şerbet, ev yapımı limonata, yöresel içecekler (hardaliye gibi), komposto suyu ve doğal taze sıkılmış meyve suları uygulaması kolay, günlük ve taze içeceklerdir. Günümüzde evde, yaz aylarında, özel günlerde veya bayramlarda; nane yapraklı limonata, otlu ayran, karamelli frappuccino, reyhan şerbeti, çilekli limonata, limonlu soğuk çay, demirhindi şerbeti, karpuzlu limonata, koruk suyu, şeftalili buzlu çay, naneli kahve, kavun suyu gibi sağlıklı içecekler hazırlanabilir ve tüketilebilir. Bunlar daha taze, besleyici ve sağlıklı olabilmektedir. Katkı maddeleri içermemesi ve taze olmaları çok büyük bir avantajdır".