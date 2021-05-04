Dr. Öğr. Üyesi Ziyaettin Durakoğlu Huzursuz Bağırsak Sendromunun toplumda yüzde 5-25 gibi yüksek oranlarda görüldüğünü belirterek, “Huzursuz bağırsak sendromu genellikle çok ciddi problemlere neden olmamakla birlikte, çoğu hastada yaşam boyu devam edebilen kronik bir hastalık şeklinde seyreder. Huzursuz bağırsak sendromu ömür boyu sürebilir’’ dedi

Medicana Bahçelievler Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ziyaettin Durakoğlu karın ağrısı, ishal, kabızlık gibi sorunlarına neden olan Huzursuz Bağırsak Sendromu ile ilgili merak edilenleri açıkladı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Durakoğlu, “Huzursuz bağırsak sendromuna, irritabl bağırsak sendromu (İBS) ve hassas bağırsak sendromu da denilebilmektedir. Toplumda yüzde 5-25 gibi yüksek oranlarda görülebilen yaygın bir hastalıktır. Kadınlarda erkeklere göre 2-3 kat daha yüksek oranlarda ve 50 yaş altında daha sık görülmektedir. Ailesinde huzursuz bağırsak sendromu olan kişilerde bu hastalık açısından risk artmış durumdadır. Huzursuz bağırsak sendromu çoğu hastada yaşam boyu devam edebilen kronik bir hastalık şeklinde seyreder. Huzursuz bağırsak sendromu ömür boyu sürebilir’’ dedi.

“Huzursuz bağırsak sendromu çoğu hastada yaşam boyu devam edebilir”

Ailesinde huzursuz bağırsak sendromu olan kişilerde hastalık açısından riskin arttığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Ziyaettin Durakoğlu, “Bunun yanı sıra anksiyete, depresyon gibi psikiyatrik sağlık sorunları bulunan kişilerde de huzursuz bağırsak sendromu görülme sıklığı artmıştır. Huzursuz bağırsak sendromunun kesin ve tek bir nedeni yoktur. Birçok faktörün etkileşimi ile ortaya çıktığı düşünülmektedir. Bağırsaklarda hareket bozukluğu, aşırı duyarlılık, inflamasyon veya infeksiyonlar, bağırsak bakteri ortamındaki değişiklikler, gıda duyarlılığı, kişilik yapısı, çocukluk döneminde veya daha sonra yaşanan psikolojik travmalar ve genetik suçlanan faktörlerdir. Huzursuz bağırsak sendromunda bağırsak hareketlerinde düzensizlik mevcuttur. Normalde sindirim sisteminde, besinlerin organlar içerisinde ilerlemesini ve sindirilmesini sağlayan ritmik, yavaş bir hareket mevcuttur. Huzursuz bağırsak sendromunda bu hareketler düzensiz bir hal alır. Şiddetli ve düzensiz kasılmalar, kasılma sıklığında azalmalar meydana gelebilir. Bu düzensiz kasılmalar bağırsağın normal işleyişini bozarak çeşitli şikayetlere neden olur. Huzursuz bağırsak sendromu genellikle çok ciddi problemlere neden olmamakla birlikte, çoğu hastada yaşam boyu devam edebilen kronik bir hastalık şeklinde seyreder. Huzursuz bağırsak sendromu ömür boyu sürebilir’’ ifadelerini kullandı.

"Belirtilerin sayısı, süresi ve şiddeti hastadan hastaya değişiklik göstermektedir"

Huzursuz Bağırsak Sendromunda sıklıkla karşılaşılan belirtileri sıralayan Dr. Öğr. Üyesi Durakoğlu, ‘‘Hastalarda en sık gördüğümüz şikayetler karın ağrısı, ishal, kabızlık, aşırı gaz, karında şişkinlik, mukuslu dışkılama, dışkı formunda değişiklikler ve dışkılama sonrası tam boşalamama hissidir. Bunların yanı sıra bulantı ve reflü gibi gastrointestinal şikayetler, ağrılı adet görme, fibromyalji ve kronik yorgunluk gibi gastrointestinal sistem dışı belirtiler de görülebilir. Belirtilerin sayısı, süresi ve şiddeti hastadan hastaya değişiklik göstermektedir. Kimi hastalar hafif semptomlar gösterirken, bazıları daha şiddetli semptomlar gösterebiliyor ve günlük hayatları daha çok etkilenebiliyor. Biz hastalara uygun tedaviyi verebilmek için huzursuz bağırsak sendromunu; ishal baskın tip, kabızlık baskın tip, kabızlık ve ishalin bir arada bulunduğu tip, ishal ve kabızlığın dönüşümlü olarak bulunduğu tip diye tiplere ayırıyoruz. Bu hastalık tipleri aynı hasta da zamanla değişebilmektedir. Hasta bize başvurduğunda şikayetlerini sorgulayarak hastada hangi tipin görüldüğünü belirliyoruz” şeklinde konuştu.

“Hastalığın kanser veya başka bir ciddi hastalığa yol açmayacağının açıklanması, endişe ve stresi azaltır”

Tedavi için poliklinik ortamında hastaya yeterince zaman ayrılması gerektiğini vurgulayan Durakoğlu, “Şikayetleri dikkatli şekilde dinlenmeli ve ayrıntılı fizik muayene yapılmalıdır. Tanı konulduktan sonra huzursuz bağırsak sendromunun ciddi veya yaşamı tehdit eden bir hastalık olmadığının hastaya açıklanması ve ikna edilmesi gerekir. Bu hastalığın kanser veya başka bir ciddi hastalığa yol açmayacağının açıklanması, endişe ve stresi azaltır, hasta tedavisinde önemli bir avantaj sağlar. Orta ve şiddetli düzeyde yakınmaları olan hastalar deneyimli hekimler tarafından önerilecek olan bazı ilaçlardan ciddi derecede fayda görürler ve şikayetler tamamen bile geçebilir. Tedavi de hastalığın tipine göre prokinetik, probiyotik, antikolinerjik, antidiyareik, laksatif, antidepresif ve diğer tedaviler diye adlandırabileceğimiz pek çok ilaç kullanılabilmektedir. Özellikle kabızlık sorunu olan hastalarda biofeedback tedavisi ile stresin azaltılması, davranış tedavisi, gevşeme ve ağrının giderilmesi hastanın yakınmalarını azaltabilir” dedi.

“Tedavi ile belirtilerin düzelmesi hastadan hastaya değişir”

Huzursuz bağırsak sendromu (İBS) tedavi sürecine değinen Durakoğlu, “Huzursuz bağırsak sendromu tedavisinde temel amaç hastadaki semptomları hafifletmektir. Tedavi ile belirtilerin düzelmesi hastadan hastaya değişir. Bu süreç kimi zaman aylar sürebilir. Belirtilerin düzelmesinde sabırlı olmak çok önemlidir. Belirtiler tedavi ile geçse de zaman zaman tekrarlayabilir. Bu hastalıkla ilgili yürütülmekte olan pek çok çalışma var. Önümüzdeki yıllarda huzursuz bağırsak sendromu tedavisi için daha çok ve daha etkili alternatiflerimiz olmasını bekliyoruz’’ diyerek sözlerini noktaladı.