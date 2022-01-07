İbrahim Öztek’ten yeni kitap: "Ergoterapi Penceresinden Patoloji"

Üsküdar Üniversitesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek’in ikinci bilimsel ders kitabı, "Ergoterapi Penceresinden Patoloji" kitapseverle buluştu.

Üsküdar Üniversitesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek’in ikinci bilimsel ders kitabı da yayınlandı. İlk kitabı tek tek hücreden kanser tanımlama esasına yönelik “Sitolojide Temel İlkeler” yeni kitabı ise; insanı oluşturan beden akıl ve ruh yapılarının her üçünü birden ilgilendiren hastalıkların neden, süreç ve tedavileri ile ilgili “Ergoterapi Penceresinden Patoloji” ismini taşıyor. Öztek, bu kitabı Ergoterapi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sevda Askarova ile birlikte meydana getirdi. Spor dünyasının olduğu kadar kültür ve bilim alanında da aksakallı olan Öztek’in 25 kadar sportif ve kültürel basılmış kitabı, biri Amerika’da olmak üzere 5 bilimsel kitapta bölüm yazma, 350 den fazla çoğu ödüllü bilimsel çalışma ve araştırmaları, ayrıca 10 TÜBİTAK teşvik ödülü bulunuyor.

Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nden emekli olduktan 25 yıl sonra özel olarak patoloji çalışmalarını sürdürürken, yeniden bilim hayatına Üsküdar Üniversitesi’nde başlayan Öztek, "İlmin ne yaşı var ne de sonu, insan ürettikçe gençleşiyor, insan bilime hizmet ettikçe yaşadığını hissediyor, insan tıp öğrencisi, doktor yetiştirdikçe insanlığa ne büyük hizmetler verdiğini anlıyor. Tıbbi eserleri meydana getirmemde en büyük desteğim, Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Nevzat Tarhan’dır. Ben eseri meydana getiriyorum, üniversitemiz basıyor ve öğrencilerimizin hizmetine sunuyor. Bundan bilimsel hazdan başka hiçbir menfaat sağlanmıyor. Önümüzdeki günlerde Tıbbi Patoloji konularında üçüncü, dördüncü kitaplarımız da Türkçe ve İngilizce olarak öğrencilerimizin hizmetine sunulacaktır" dedi.

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan ise, "İbrahim Öztek Hocamız, hocaların hocası unvanına sahip. O yazdığı bilimsel eserlerle ve enerjisi ile daima genç öğretim üyelerimize örnek olmakta. Öğrencilerimizin dünya standartları üstünde yetişmeleri için sonsuz gayret içinde. Kendisini her daim takdir ettik" diye konuştu. Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Zelka ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur da, "İbrahim Hocamız hepimiz için enerji kaynağı ve hepimizin genç kanmasının sembolü" ifadelerini kullandı. Diş Hekimliği Dekanı Prof. Dr. Yumuşhan Günay ve diğer öğretim üyeleri takdirlerini sunarak, kitabın basımını hep birlikte pasta keserek kutladılar ve imzalı kitaplarını aldılar.