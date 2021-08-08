İltihaplı romatizma tedavisinde akupunktur desteği önem kazanıyor

Bağışıklık sisteminin yanlışlıkla kendi vücudunda eklem dokularına saldırması ile ortaya çıkan iltihaplı romatizma (romatoid artrit) rahatsızlığı tedavisinde akupunktur desteği her geçen gün daha da önem kazanıyor. Akupunktur tedavisinde 30 yıllık klinik deneyime sahip olan Doktor İsmail Maraş, “Birçok hastamız kliniğimize tekerlekli sandalyede gelmişken, belli bir tedavi sonrası yürümeye başlamış, ceket giyemeyecek durumda olanlar otomobil kullanır hale gelmişlerdir” dedi.

Bağışıklık sisteminin yanlışlıkla kendi vücudunda eklem dokularına saldırması ile ortaya çıkan iltihaplı romatizma (romatoid artrit) rahatsızlığı tedavisinde akupunktur desteği her geçen gün daha da önem kazanıyor. Araştırmada Amerika Birleşik Devletleri’nde, akupunktur kullanımında küçük ama önemli bir doğrusal artış bildirilirken İsrail’de romatizma hastalıkları olan hastaların yaklaşık yüzde 41’inin akupunkturdan yardım istediği belirtiliyor.

“Biz 30 yıldır uyguluyoruz”

Akupunktur tedavisinde 30 yıllık klinik deneyime sahip olan Doktor İsmail Maraş, Romatoid Artrit tedavisinde akupunktur desteğinin bu şekilde bilimsel araştırmalarla öne çıkmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Biz zaten 30 yıldan beri romatoid artrit hastalarını da akupunktur tedavi programına alıyoruz. Çünkü klinik tecrübelerimizle biliyoruz ki akupunktur tedavisi olan kimseler eğer sınırda romatoid artrit ise seviyenin ileri gitmesi büyük bir oranda önlenmiş oluyor” dedi.

“Birçok hastamız kliniğimize tekerlekli sandalyede gelmişken belli bir tedavi sonrası yürümeye başladı”

Birçok hastasının kliniklerine tekerlekli sandalye ile gelip belli bir tedavi sonrası yürüdüğünü belirten Maraş, “Klinik tecrübemizle, bu tür şikayetle bize gelen birçok hastamız kliniğimize tekerlekli sandalyede gelmişken, belli bir tedavi sonrası yürümeye başlamış, ceket giyemeyecek durumda olanlar otomobil kullanır hale gelmişlerdir. Dolayısıyla bu araştırmanın sonuçlarını biz zaten kliniğimizde tedavi programına aldığımız hastalarımızda yaşıyorduk. Bu açıklama bizim akupunktur tedavisindeki başarımızın tescillenmesi açısından önemlidir. Araştırma yapan meslektaşlarımıza bu vesileyle teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Romatoid Artrit teşhisi konulan ve bir vesileyle Maraş Akupunktur’a gelerek tedavisine başlayan Mihriban Sengü ise, “Doktorlar sonucu açıkladığında dünyam zindan olmuştu. İki ayağım da kilitlenmişti. Romatizma vücudumu o kadar sarmıştı ki ben bile kendimden ümidi kesmiştim. Araştırırken bir vesileyle tanıdığım Maraş Akupunktur Tedavi Merkezinde Doktor İsmail Maraş’ın akupunktur seanslarına sabırla ve ısrarla devam ettim. Çok şükür normalden uzun süren tedavi sonrası her geçen gün daha da iyileştim ve sonunda dünyalar benim oldu. Önceki doktorlarım beni gördüklerinde inanamadılar. Ben akupunktur tedavisi sayesinde ayaklarıma kavuştum. Yürüyorum artık ve araba kullanabiliyorum” şeklinde konuştu.