İmmünoterapi kombinasyonlarının ileri evre melanom tedavisindeki başarısı dikkat çekti

Amerikan Klinik Onkoloji Derneği’nin (ASCO) bu yıl düzenlediği kongrede, ileri evre melanom tedavisinde immünoterapiden elde edilen sonuçlar ilgi çekti. Faz 3 klinik çalışmada, İmmüno-Onkolojik tedavi kombinasyonları ile ileri evre melanom hastalarında şu ana kadar bildirilen en uzun ortanca genel sağkalım süresine ulaşıldığı bildirildi.

Bir cilt kanseri olan melanom tüm dünyada toplum sağlığını tehdit eden hastalıklar arasında yer alıyor. Dünya Sağlık Örgütü tüm dünyada melanom vakalarının 2035 yılına kadar 424 bini geçeceğini ön görüyor. ASCO’nun bu yıl 4-8 Haziran tarihlerinde dijital ortamda gerçekleştirdiği kongrede melanom tedavisinde İmmüno-Onkolojik tedavi kombinasyonlarına yönelik olumlu sonuçlar büyük ilgi gördü.

Faz 3 aşamasındaki klinik çalışmada İmmüno-Onkolojik tedavi kombinasyonlarının ileri evre melanom hastalarında uzun süreli sağkalım faydasının devam ettiği gözlemlendi. Söz konusu tedavi sayesinde, minimum 6,5 yıllık izlem süresinde elde edilen ortanca 72,1 aylık genel sağkalım süresi bugüne kadar bir araştırma kapsamında bildirilen en uzun ortanca genel sağkalım süresi olarak dikkat çekti. Bu çalışmada minimum 6,5 yıl süren takip sonucunda İmmüno-Onkolojik tedavi kombinasyonlarını alan hastaların yüzde 49’unun yaşamlarını sürdürdüğünü, bu kişilerin yüzde 77’sinin ise tedavisiz olarak yaşamlarına devam ettiğini ortaya koydu.

ASCO 2021’i takip eden İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Umut Demirci, İmmüno-Onkolojik tedavi kombinasyonlarının gösterdiği uzun süreli ve yüksek sağkalım oranının ileri evre melanom hastalarının tedavisine bakışı değiştirecek nitelikte olduğunu ifade etti. Demirci, “Söz konusu klinik araştırma İmmüno-Onkolojik tedavi kombinasyonlarının ileri evre melanom hastalarında uzun süreli faydasını bir kez daha gözler önüne serdi. İleri evre melanomda İmmüno-Onkolojik tedavilerden önce yaşam beklentisinin yaklaşık altı ay olduğu ve hastaların yalnızca yüzde 10’undan azının beş seneden uzun yaşadığı zamanları geride bırakarak, İmmüno-Onkolojik tedavi kombinasyonları sayesinde ileri evre melanomun tedavisinde çok önemli adımlar atıldığını görmeye başladık. ASCO 2021’de sonuçları paylaşılan bu çalışma bugüne dek immünoterapilerin ileri evre melanom hastaları için tutarlı bir şekilde uzun süreli sağkalım faydasına işaret etmektedir” dedi.