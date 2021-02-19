İmplant Tedavisi Nasıl Uygulanır ?

Diş hekimliğindeki uygulamaların temel amacı ağız ve diş sağlığının optimal yapısının mümkün ölçüde korunması ve dişlerin canlılığının devamlılığının sağlanmasıdır. Gelişen teknolojinin diş hekimliğinde yaptığı yaratıcı etki ile birlikte sorunsuz bir şekilde uygulanabilen implant tedavisi de bu kapsamda değerlendirilmeli ve bir diş kaybının ağız ve diş sağlığı üzerinde yaratabileceği sürekli yıkım unutulmamalıdır.

İmplant tedavisi, etkisi itibariyle oldukça zor bir tedavi süreci olarak kabul görse de gerçekler böyle değildir ve özellikle uygulama pratiğine sahip Pendik diş klinikleri bu tedavide % 100’e yakın başarı oranına sahiptir.

İmplantın ilk adımı tomografi yani implantın tutunabileceği bir kemiğin her açıdan kontrol edilmesidir. Hastanın kemik yapısı implant tedavisine uygunsa ikinci adım olan implant çene kemiğine yerleştirilmesine geçilir. Bu cerrahi işlem lokal anestezi altında gerçekleştirildiğinden dolayı herhangi bir acı görülmesi muhtemel değildir.

İmplant tedavisinde üçüncü adım implant yani yapay diş kökünün çene kemiğiyle bütünleşerek üzerine diş kaplaması yapılabilecek bir hale gelmesini beklemektir. Bu bütünleşme ortalama 3 ayda tamamlanır fakat hastanın kemik yapısının süreç üzerindeki etkisi unutulmamalıdır. İmplant tam anlamıyla yapay bir diş kökü olduğunda ise kaplama adına ölçüler alınır ve hazırlanan kaplama diş kökü üzerine yerleştirilerek tedavi süreci tamamlanmış olur.

İmplant Sonrası Nelere Dikkat Edilmeli ?

İmplantın çene kemiğine tümüyle kaynaması, tedavinin başarı oranını belirleyen temel nokta olduğundan, cerrahi operasyon sonrasında beslenme alışkanlıklarına bir süre için ufak düzenlemeler getirilmelidir.

İmplant tedavisinde cerrahi işlem sonrasında oluşabilecek hassasiyeti tetiklememek adına ilk 24 saat ağız bakım ürünleri kullanılmalı, ilk 48 saatlik süreçte ise hassasiyeti artıracak aşırı sıcak ve soğuk besinlerin tüketiminden uzak durulmalıdır.

Beslenme noktasında ise, protein yoğun besin gruplarının iyileşmeyi hızlandıracağı dikkate alınarak hareket edilmeli ve özellikle dişlerde baskı oluşturabilecek sert kabuklu yiyecekler tercih edilmemelidir.

Tedavisinden sonraki ilk 2 saatte besin tüketilmesi tavsiye edilmezken, implant dikişleri alınana yani dokular belirli bir düzeyde iyileşme eğilimi gösterene kadar sigara ve alkol tüketilmemelidir.

İmplant sonrası süreçle ilgili unutulmaması gereken; tedaviyi yürüten uzman hekim tavsiyelerinin belirleyici olduğu ve bu tavsiyelerin ödün verilmeden uygulanması gerektiğidir.

İmplant tedavisi acıtır mı ?

İmplant tedavisinde cerrahi müdahale lokal anestezi altında gerçekleştiğinden dolayı herhangi bir acı hissedilmesi mümkün değildir. Tedavi sonrasında anestezinin etkisi kayboldukça belirli bir ölçeği aşmayacak ağrılar hissedilebilir. Bu tip durumlarda tedaviyi gerçekleştiren hekimin yönlendirmeleriyle ilaç kullanımı çoğu zaman yeterli olacaktır.

İmplant tedavisiyle ilgili daha fazla bilgi için; https://www.peridentklinik.com/implant-tedavisi.html