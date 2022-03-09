İnce ‘Gururluyuz’

Silivri Kolan Hastanesi hekimlerinden Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Hakkı İnce,61 yaşındaki endiminyum kanseri tanısı konulan hastasına yaptığı operasyon sonrasında açıklamalarda bulundu. Tedavi başlangıcı ve sonrasında almış oldukları sonucu SHA ile paylaşan İnce “Kendisi 61 yaşında, düzensiz kanama şikayetiyle geldi. Bu yaşta menopoz çağı olduğu için biyopsi ile bir değerlendirme yaptık. Değerlendirme sonucunda endiminyum kanseri tanısı konuldu. Bu tatsız bir tanı ama yapabileceğimiz alternatifleri düşündük, değerlendirmelerimizi genişlettik, MR çekildi, MR’da çok şükür ki kanserin rahmin dış bölgelerine ulaşmadığı tespit edildi.”

“KANSER HÜCRELERİ İLK ÖNCE BURADAN VÜCUDA YAYILIYOR”

“Biz bu şartlar altında radikal bir cerrahi yapıp olası lenf bezleriyle beraber geniş bir operasyon gerçekleştirip ileriki yaşamında bu hastalığı bir daha hatırlamaması için bir plan yaptık. Bunun adına radikal histerektomi diyoruz. Vertime olarak da biliniyor. Operasyonun özelliği leğen kemikleri içesindeki rahmi yumurtalıkları ve diğer bölgeleri damarsal bölgeleri cerrahi ayırma işlemiyle olabildiğince rahim ve çevre dokularını geniş bir şeklide çıkartmak ve leğen kemiği içerisindeki ana damarsal yapıları lenf zincirlerini de temizlemek. Çünkü eğer ki kanser hücreleri yayılırsa ilk önce bu lenflerden vücuda yayılıyor. Bu nedenle bu lenf bezlerini de alarak temizleme yoluna gittik. Dün operasyonu yaptık. Henüz 24 saat dolmadı, bu sabah bağırsak hareketleri başladı. Hastamız zaten çok pozitif, neşeli”

“BU BİR EKİP ÇALIŞMASI”

“Bu bir ekip çalışması, önce hastanenizde bunu yapılabileceği bir ortam olduğuna inanmanız gerekiyor. Biz ekip olarak çok kuvvetli bir ekibiz. Daha sonraki dönemde hastanın desteklenebileceğinden emin olmalısınız. Gerekli ortamın, yoğun bakımın olması, anestezi şartlarınızın, hekimlerinizin tecrübeli olması ve yatkın olması gerekiyor. Bunların hepsine sahiptik zaten bunları bilerek girdik. Güzel bir operasyon geçirdik. Yüzümüzün akıyla bunu başardık. Parçaları patolojiye yolladık. Sonucu bekliyoruz. İnşallah o da yüz güldürecek şeklide gelirse hastamızın ev tedavisi gerekip gerekmediğini daha sonra karar vereceğiz. Şu an cerrahi sonrası dönemde hastamız mükemmel kondisyonda, 24 saat içerisinde çıkabilecek durumda bununla gurur duyuyoruz.” dedi.

“ŞİKAYETLERİM 24 SAAT OLMADAN GEÇTİ”

Yapılan operasyon sonrasında sağlığına kavuşan 61 yaşında Reyhan Atasoy da Op. Dr. Hakkı İnce ve hastane çalışanlarına teşekkür ederek “Geldik, sağ olsun bizimle çok ilgilendiler. Çok memnunuz, şikayetlerim 24 saat olmadan geçti, hiçbir şeyim yok, çok şükür Allaha “ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2022, 18:49