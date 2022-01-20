İnegöl Devlet Hastanesinde ilk kez kapalı varis ameliyatı yapıldı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğinde ilk kez kapalı varis ameliyatı yapıldı.

Op. Dr. Özgür Çokünlü tarafından yapılan ’’kapalı tip varis’’ ameliyatı sonrası kontrolleri tamamlanan hasta taburcu edildi. Çokünlü, “Bu tip kapalı operasyonlar yıllardır emniyetle yapılıyor. Seçili hasta gruplarında açık ameliyatın yerini almıştır. Kapalı tip varis ameliyatları kesik ve dikiş olmaksızın yapıldığından hastanın ameliyattan birkaç saat sonra ayağa kalkmasına, hatta ertesi gün normal hayatına devam etmesini sağlamaktadır. Hastanın ameliyat sonrası rahat etmesi de, hastalar tarafından tercih edilmesine vesile oluyor. İnegöl Devlet Hastanesi olarak hastamıza acil şifalar diliyoruz” dedi.