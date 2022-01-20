banner4556

İnegöl Devlet Hastanesinde ilk kez kapalı varis ameliyatı yapıldı

banner4336

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğinde ilk kez kapalı varis ameliyatı yapıldı.

İnegöl Devlet Hastanesinde ilk kez kapalı varis ameliyatı yapıldı
banner4582

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğinde ilk kez kapalı varis ameliyatı yapıldı.

banner4575

Op. Dr. Özgür Çokünlü tarafından yapılan ’’kapalı tip varis’’ ameliyatı sonrası kontrolleri tamamlanan hasta taburcu edildi. Çokünlü, “Bu tip kapalı operasyonlar yıllardır emniyetle yapılıyor. Seçili hasta gruplarında açık ameliyatın yerini almıştır. Kapalı tip varis ameliyatları kesik ve dikiş olmaksızın yapıldığından hastanın ameliyattan birkaç saat sonra ayağa kalkmasına, hatta ertesi gün normal hayatına devam etmesini sağlamaktadır. Hastanın ameliyat sonrası rahat etmesi de, hastalar tarafından tercih edilmesine vesile oluyor. İnegöl Devlet Hastanesi olarak hastamıza acil şifalar diliyoruz” dedi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Galatasaray - Kasımpaşa maçında yardımcı hakem...
Galatasaray - Kasımpaşa maçında yardımcı hakem...
  1. SPOR

banner3841

banner4586

banner4577

banner4321