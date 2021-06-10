Islak mayo ile oturmak hemoroidi tetikliyor

Yaz aylarının gelmesiyle değişen beslenme ve yaşam şeklimize ilk alarm veren sindirim sistemimiz oluyor. Havaların ısınmasıyla açılan deniz ve havuz sezonunda ıslak mayo ile oturmanın hemoroid şikâyetlerini tetiklediğinin altını çizen Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ümit Sekmen, hemoroid rahatsızlığı olanlara önemli uyarılarda bulundu. Yaz aylarında günlük su tüketimini 2 katına çıkarmanın sindirim sistemine faydalı olacağını söyleyen Sekmen, aynı zamanda hemoroid şikâyeti olanların fast food tarzı yiyeceklerden, mayalı ve asitli içeceklerden uzak durmaları gerektiğini belirtti.Yaz aylarının gelmesiyle değişen yaşam ve beslenme şekillerinin hemoroide davetiye çıkardığının altını çizen Sekmen, “Neredeyse herkesin tatile çıktığı bu günlerde deniz ve havuz aktiviteleri hemoroid şikâyeti olanların tatilini kâbusa çevirebilir. Deniz ve havuzdan çıktıktan sonra duş alıp hızlıca kuruyacak şekilde güneşlenmeli veya duş aldıktan sonra mayoyu değiştirmek gerekiyor. Islak mayo ile oturmak ortam ısısının ani değişimiyle hemoroid dolaşımını etkileyerek, şişme ya da spazm ağrısına sebep olabilir” dedi.