Islak mayo ile oturmak hemoroidi tetikliyor
Yaz aylarının gelmesiyle değişen beslenme ve yaşam şeklimize ilk alarm veren sindirim sistemimiz oluyor. Havaların ısınmasıyla açılan deniz ve havuz sezonunda ıslak mayo ile oturmanın hemoroid şikâyetlerini tetiklediğinin altını çizen Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ümit Sekmen, hemoroid rahatsızlığı olanlara önemli uyarılarda bulundu. Yaz aylarında günlük su tüketimini 2 katına çıkarmanın sindirim sistemine faydalı olacağını söyleyen Sekmen, aynı zamanda hemoroid şikâyeti olanların fast food tarzı yiyeceklerden, mayalı ve asitli içeceklerden uzak durmaları gerektiğini belirtti.
YORUM EKLE