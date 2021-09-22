İstanbul Valisi Yerlikaya aşılamada son durumu açıkladı

İstanbul’da aşılamada gelinen son durumu açıklayan Vali Ali Yerlikaya, ikinci dozda mavi renk için 942 bin 341 kişinin kaldığını ifade etti.

İstanbul Valisi Yerlikaya aşılamada son durumu açıkladı
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İstanbul’da aşılamada gelinen son durumu açıklayan Vali Ali Yerlikaya, ikinci dozda mavi renk için 942 bin 341 kişinin kaldığını ifade etti.

Sosyal medya hesabı Twitter’dan açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İstanbul’umuzda 22 Eylül itibarıyla 1. doz 9 milyon 611 bin 654, 2. doz 7 milyon 611 bin 654, 3. doz 1 milyon 318 bin 649 aşı yapıldı. 1. doz oranımız yüzde 83,8, 2. doz oranımız yüzde 67,5. 2. dozda mavi renk için 942 bin 341 hemşehrimiz kaldı. 2. dozda da İstanbul’umuza mavi renk yakışır" ifadelerini kullandı.

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