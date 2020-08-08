Kangren olan bacakları komşusunun tavsiye ettiği doktor sayesinde kurtuldu

Bacak damarları tıkanan ve amputasyon yapılması gerektiği söylenen genç hastanın bacakları kesilmekten komşusunun tavsiye ettiği doktor sayesinde kurtuldu. Hastaya lokal anestezi ile hibrit yöntem uygulandı.
45 yaşındaki Buerger hastası Harun Erdem’in bacak damarları altı ay önce tıkanınca zor günler geçirmeye başladı. Daha önce gittikleri beş merkezden her iki bacağına da amputasyon kararı çıktığını ifade eden Erdem umutlarını kaybettikleri anda her iki bacağının da kurtulduğunu söyledi.
Lokal anestezi ile hibrit yöntem uygulandı
Hastaya uyguladıkları yöntemi anlatan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Kalko, "Lokal anestezi altında ayak bileği ve diz üstünden girerek hem açık hem kapalı ameliyat yani hibrit yolla müdahale ettik. Tromboze popliteal anevrizmalar genelde uzuv kaybı ile sonuçlanır. Bu vakada diz altında olmayan bir kanal oluşturup özel ilaç kaplı balonla genişletip anevrizma kesesi içine özel bir stent yerleştirdik. Çok zor bir iş hibrit yöntemle kolay oldu" şeklinde konuştu.Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2020, 11:38