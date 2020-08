Kangren olan bacakları komşusunun tavsiye ettiği doktor sayesinde kurtuldu

Bacak damarları tıkanan ve amputasyon yapılması gerektiği söylenen genç hastanın bacakları kesilmekten komşusunun tavsiye ettiği doktor sayesinde kurtuldu. Hastaya lokal anestezi ile hibrit yöntem uygulandı.

45 yaşındaki Buerger hastası Harun Erdem’in bacak damarları altı ay önce tıkanınca zor günler geçirmeye başladı. Daha önce gittikleri beş merkezden her iki bacağına da amputasyon kararı çıktığını ifade eden Erdem umutlarını kaybettikleri anda her iki bacağının da kurtulduğunu söyledi.

Yaşadıkları zorlu süreci anlatan Harun Erdem, "6 aydır 6 gün uyumadım. Yaşadığım ağrıların tarifi yoktu. Hastane hastane gezdik çeşitli tedaviler denedik ama cevap alamadık. Her iki bacağım da günden güne daha kötüye gitti. Kangren yayıldı, ayaklarım çürümeye başladı. 5 merkezde her iki bacağımın da dizden aşağı acil olarak kesilmesi gerektiğini söylediler. Daha önce de Buerger’den dolayı tedavi görmüştüm ufak tefek amputasyonlarım olmuştu ama bu sefer başkaydı. Damarlar açılamayacak şekilde tıkanmıştı ve sağ bacağımda anevrizma gelişmişti. Gittiğim her yer ’yapılacak bir şey yok’ deyince umudumu kaybetmeye başladım. Yusuf hoca ile tanışmadan bir gece önce oturdum Allah’ıma dua ettim yardım istedim. Artık kestirmeye razı oldum derken komşum geldi ve Prof. Dr. Yusuf Kalko’nun adını verdi. Hemen ulaştık görüştük ve ameliyat kararı verildi. Dualarım kabul oldu ve bacaklarım kurtuldu" dedi.

Lokal anestezi ile hibrit yöntem uygulandı

Hastaya uyguladıkları yöntemi anlatan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Kalko, "Lokal anestezi altında ayak bileği ve diz üstünden girerek hem açık hem kapalı ameliyat yani hibrit yolla müdahale ettik. Tromboze popliteal anevrizmalar genelde uzuv kaybı ile sonuçlanır. Bu vakada diz altında olmayan bir kanal oluşturup özel ilaç kaplı balonla genişletip anevrizma kesesi içine özel bir stent yerleştirdik. Çok zor bir iş hibrit yöntemle kolay oldu" şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2020, 11:38