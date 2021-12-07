Katı diyetlere rağmen kilo veremiyorsanız sebebi gıda intoleransı olabilir!

Diyetisyenlerinden Aydan Kozmanlı “gıda intoleransı” hakkında bilgiler verdi.

Gıda intoleransı, tüketilen bir besinin içerisinde yer akan herhangi bir maddeye karşı vücudumuzun gösterdiği tepki olarak tanımlanır. Besinin içeriğindeki madde sindirim sistemi tarafından doğru bir biçimde sentezlenemez. Bize faydalı olduğunu düşündüğümüz için tükettiğimiz bazı besinler vücudumuzda negatif etkiler yaratabilir. Bu durum, yaşam kalitesini oldukça etkiler niteliktedir. Dolaylı veya direkt olarak kilo artışını hatta kronik hastalık oluşumunu tetikler. migren, ödem, gaz, şişkinlik, kronik yorgunluk, konstipasyon, çeşitli deri hastalıkları, solunum yolu hastalıkları, diyare, psikolojik bozukluklar, İBS ( irtitabl bağırsak sendromu) gibi bir çok rahatsızlığın temelinde gıda intoleransı karşımıza çıkar.

İntolerans oluşum mekanizması oldukça karmaşıktır. genetik mirasımız, stres ve hastalık faktörleri, zayıf bir bağışıklık sistemi, çevresel etkenler ve besleyicilik yönünden zayıf bir diyet gıda intoleransı nedenleri arasındadır.

Gıda intoleransı sıklıkla gıda alerjisi ile karıştırılır. Gıda alerjileri daha hızlı reaksiyon gösterir. herhangi bir besine karşı alerji oluştuğunda vücut 1 saatten az sürede bu duruma tepki vererek anaflaktik şoka girebilir. Gıda intoleransında ise reaksiyon süresi nispeten daha uzundur ve bu sürede birden fazla besin tüketildiğinden dolayı hangi besinin buna sebep olduğu kolayca fark edilemez. Kesin tanının konulması için gıda intoleransı testi kullanılır. Test sonucuna göre intoleransa neden olan besinler diyetten belirli süre uzaklaştırılır. Bu süre boyunca bağırsak florasını yeniden yapılandırarak iyileştirmek hedeflenir. Sürecin sonunda, yasaklı besinler belirli miktarda vücuda tekrar verilmeye başlanarak tedavi sürdürülür..

Eğer siz de sürekli diyet yapıp istediğiniz sonuca ulaşamıyorsanız ya da günlük yaşamınızı etkileyecek boyuta ulaşan fiziksel şikayetleriniz mevcutsa gıda intoleransına sahip olabilirsiniz. Gıda intoleransı testi yaptırarak detaylı bilgiye ulaşabilir, doğru bir tedavi protokolü ile hızlıca sağlığınıza kavuşabilirsiniz.