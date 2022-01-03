Çok zor şartlarda ulaşılan kaya balı, birçok hastalığa şifa olarak gösteriliyor. Ulaşabilmek için dağlara çıkılıp kayaların arasından toplanan bu balın kilosu 400 liradan alıcı buluyor.

Genellikle ilaç niyetine tüketilen kaya balı, sağlığa faydalarının yanı sıra cilt bakımında da kullanılıyor. Ailesi ile birlikte 20 yıldır arıcılık işi yapan Adem Çelebi, “Kaya balını dağlardan, kayalardan topluyoruz. Sağ olsun oradaki köylüler, korucular bize bilgi veriyor. Biz de giderek kayalardan balı topluyoruz. Siirt’in dağlarına araç çıkamıyor. Bal, araç egzozu dahi görmüyor. Kaya balını almak için 13 kilometre atlarla çıkıyoruz. Nefes darlığı, astım, KOAH gibi birçok rahatsızlığa karşı faydalıdır. İlaç gibi sabah ve akşam tüketildiği zaman 3 gün içinde nefes alışverişiniz değişir. Kaya balımızın kilosu 400 lira. Donmuş arı sütü eklenmiş balımız 200 lira. Kaya balı, propolis, polen, arı ekmeği, arı sütü karışımlarının birleştiği balımız da 1200 lira” ifadelerini kullandı.