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Kırklareli’de bir hasta, helikopter ambulans ile İstanbul’a sevk edildi

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Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meme kanseri ve böbrek yetmezliği sebebiyle tedavi gören bir kadın hasta, cilt reaksiyonu göstermesinin ardından helikopter ambulans ile İstanbul’a sevk edildi.

Kırklareli’de bir hasta, helikopter ambulans ile İstanbul’a sevk edildi
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Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meme kanseri ve böbrek yetmezliği sebebiyle tedavi gören bir kadın hasta, cilt reaksiyonu göstermesinin ardından helikopter ambulans ile İstanbul’a sevk edildi.

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Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meme kanseri ve böbrek yetmezliği sebebiyle tedavi gören 76 yaşındaki Hamdiye Kocabekil, Steven Johnson sendromu tanısı üzerine Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine sevk edildi. Kocabekil için 112 Hava Komuta Merkezi’nden hava ambulansı istendi.

Gelen helikopter ambulans, Kırklareli Atatürk Stadyumu’na iniş yaptı. Kocabekil helikopter ambulansı ile Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine götürüldü. Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Çağdaş Derdiyok yaptığı açıklamada, “Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 76 yaşında meme kanseri ve böbrek yetmezliği nedeniyle takip ettiğimiz hastanın cilt reaksiyonu sonrası Steven Johnson denilen sıkıntılı ve 3’üncü basamak yoğun bakım gerektiren ön tanısı nedeniyle Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine ambulans sevki gerçekleştirildi. Hastamızda süreç açısından zaman kaybı yaşanmaması için helikopter ambulans ile sevk ettik” dedi.

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