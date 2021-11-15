Kırklareli’nde aşılama çalışmaları devam ediyor

En az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve nüfusa oranla ülke genelinde 5. sırada yer alan Kırklareli’nde aşıya yoğun ilgi var.

Korona virüsle mücadele kapsamında en az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve nüfusa oranla ülke genelinde yüzde 83,0 ile 5. sırada yer alan Kırklareli’nde aşılamaya yoğun ilgi gösteriliyor.

Vatandaşlar randevularını alarak hastane ve aile sağlığı merkezlerinde aşılarını yaptırıyor.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aşısını olan 1. doz aşısını olan Osman Serdar aşıyla kendini daha güvende hissettiğini belirterek herkesi aşı olmaya davet etti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülke genelinde birinci doz aşı olanların sayısı yüzde 89,94, ikinci doz ise yüzde 79,95.

Öte yandan en az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve nüfusa oranla Edirne yüzde 81,2 ve Tekirdağ 80,4 ile Türkiye ortalaması üzerinde yer alıyor.