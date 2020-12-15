“Kişiselleştirilmiş tıp ile Sitokin Fırtınası önlenebilir”

Kişiselleştirilmiş ve Önleyici Tıp Uzmanı Dr. Sibel Özgül görüş verdi. Dr. Özgül, “kişiye özel yaklaşımlar ve tedaviler Sitokin Fırtınası dediğimiz hayati riskler içeren süreçleri yaşamamak adına çok değerli” dedi.

Son günlerde yaygın olarak konuşulan Sitokin Fırtınası ile ilgili Kişiselleştirilmiş ve Önleyici Tıp Uzmanı Dr. Sibel Özgül görüş verdi. Dr. Özgül, “Pandemi sürecinde görüyoruz ki, bazıları bu süreci daha kolay ve asemptomatik atlatırken, bir kısım ise süreci yoğun bakım ünitelerinde ve solunum yetmezlikleri ile çok daha ağır geçiriyor. Buradan anlıyoruz ki, bu süreçler kişiden kişiye değişen genetik farklılıklara dayanıyor. Dünyada şu anda konu ile ilgili bir genetik konsorsiyum kuruldu. Bu konsorsiyumda yapılan araştırmalar gösterdi ki, kişiselleştirilmiş tıp ve kişiye özel yaklaşımlar bu süreçte bir kez daha önem kazandı. Açık kaynak kodlu bu bilgilerden öğrendiğimiz şey şu ki, sistemi kişisel özelliklerimize ve genlerimize göre revize ettiğimizde virüs ile mücadelede başarı oranı daha yüksek oluyor. Bu süreçte yapılacak kişiye özel yaklaşımlar ve tedaviler Sitokin Fırtınası dediğimiz hayati riskler içeren süreçleri yaşamamak adına çok değerli. Süreci daha rahat atlatmak adına gelişigüzel alınacak vitaminler, mineraller ya da kulaktan dolma bilgiler yerine, sizin vücudunuzun ihtiyacına göre belirlenecek özel mineraller, mikro besinler ile süreci size özel planlayarak hafifletmek mümkün olabiliyor” dedi.

“Bağışıklık sistemi güçlendirmek söz konusu değil”

Toplumun yanlış bildiği konulardan birinin de bağışıklık sistemini güçlendirmek olduğunu söyleyen Dr. Sibel Özgül, “Bağışıklık Sistemimizin düşmesi olası bir durum olarak tarif edilebilirken, sistemimizi var olan kapasitesi üzerine çıkarmak diye bir şey söz konusu değil. Bağışıklık kapasitenizi düşürmemek önemli ancak var olan kapasitenizi yükseltmek mümkün değil. Bağışıklığı güçlü tutmak için özellikle uyku düzenine dikkat etmek gerekiyor. Çünkü uykuda onarılıyoruz. Sigara gibi kötü alışkanlıklardan uzak durmak bu süreçte ayrıca çok önemli. Olabildiğince stresten uzak kalmak, iyi beslenmek ve egzersiz yapmak gerekiyor. Bunlar bağışıklık sistemimizi düşürmemek için yapmamız gerekenler. Bu şekilde virüsle mücadele gücümüz daha yüksek olur“ diye konuştu.