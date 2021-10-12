Kızılay Kartal Hastanesi uyarıyor: “Grip ve Covid-19 belirtileri karıştırılıyor”

Toplumda aşının yaygınlaşması ile maske konusundaki titizlik ortadan kalktı. Geçtiğimiz yıl neredeyse görülmeyen grip, doktorların yeniden gündeminde. Grip ve Covid-19 belirtilerinin sıklıkla karıştırıldığına ve bu durumun da pandeminin yaygınlaşmasına sebep olduğuna dikkat çeken uzmanlar, “Korona olmadan aşı yaptırılması ve belirtiler ortaya çıktıktan sonra ise ayırıcı tanı için PCR testi yaptırılması şart” uyarısında bulunuyor.

Maske kullanımına daha az dikkat edilmesi ve mevsim geçişi nedeniyle grip salgınında geçen yıla göre ciddi bir artış yaşanıyor. Grip olduğunu düşünen korona virüs kapmış kişiler, virüsü daha fazla kişiye taşıyor. Kızılay Kartal Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Nusret Yılmaz Covid-19 hastalığının yaygın olduğu bu dönemde, grip salgınında da ciddi bir artış gördüklerini belirterek uyarıda bulunuyor.

Mutlaka PCR testi yapılmalı

Uzm. Dr. Nusret Yılmaz, üst solunum yolu enfeksiyonlarında da PCR testinin ayırıcı tanı açısından önemine dikkat çekti. Yılmaz, toplumsal bulaş riski yüksek olan bireylerin grip ya da üst solunum yolları hastalıkları belirtileri göstermeleri halinde PCR testi yaptırması ve kesin sonuç alınana kadar izolasyon kurallarına dikkat etmesi gerektiğini vurguladı. Yılmaz, “Covid-19 bulaşmadan önce aşıların yaptırılması büyük önem taşıyor. Belirtiler ortaya çıktıktan sonra ise PCR testi mutlaka yaptırılmalı ve kişi hastalığı bir başkasına taşımamak için mutlaka izolasyon sürecine geçmeli” dedi.

Semptomlar birbirine benzer

Kızılay Kartal Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Nusret Yılmaz, “Grip ve Corona enfeksiyonları semptomları neredeyse aynı. Bazı kişiler ‘bende tat ve doku kaybı yaşanmadı’ diyerek kendilerinin korona olmadığı yanlışına kapılabiliyor. Oysa tat ve koku kaybı ve gastroenterit semptomları da her bireyde olmuyor. Dolayısıyla, grip ve korona belirtileri birbirine çok karışıyor.

Yine bu dönemlerde lejyonella ve micoplazma enfeksiyonları da benzer şekilde semptom gözlemleniyor. Bu enfeksiyonların çoğu bulaşıcıdır. Ancak Corona bulaşma açısından diğer rahatsızlıklara göre çok daha büyük bir hıza sahiptir” diye konuştu.

Kızılay Kartal Hastanesi, Türk Kızılay’ın bir iştiraki olup, Kızılay Sağlık Grubunun işlettiği hastane ve tıp merkezlerinden biridir.