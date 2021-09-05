"Kolik bebekte migren olabilir"

Her 5 bebekten birini etkileyen kolik ağlamalarının gaz sıkışmasından kaynaklanmadığını belirten Uzm. Dr. Gökmen Alpaslan Taşkın, “Kolik ağlamalarına neyin sebep olduğu net olarak bilinmiyor. Bazı çalışmalar kolik ve bebek migreni arasında bir bağlantı bulmuştur ve daha ileri çalışmalar bu ilişkiyi araştırmaktadır. Fakat annenin sigara içmesi veya hamilelik sırasında sigara kullanımına devam etmesi bebeklerin kolik olma riskini arttırdığı kanıtlanmıştır” dedi.

Çamlıca Medipol Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümünden Uzm. Dr. Gökmen Alpaslan Taşkın, kolik sendromu yaşayan bebekler için açıklamalarda bulundu. Kolik sendromu yaşayan bebeklerin herhangi bir sağlık sorunu olmadığının altını çizen Uzm. Dr. Gökmen Alpaslan Taşkın, “Kolik gaz sıkışması değildir. Birçok ebeveyn bunu gaz sancısı ile karıştırıp, bebeklerine gaz giderici ilaçlar vermektedir. Bu ilaçların koliği iyileştirmediği ispatlanmıştır” dedi.

Uzm. Dr. Gökmen Alpaslan Taşkın, sağlıklı ve iyi beslenen bir bebekte aşırı ağlamaya kolik denildiğini belirterek, sözlerine şöyle devam etti: “Herhangi bir zamanda olabilir, ancak genellikle yaşamın ilk birkaç haftasında gelişir ve yaklaşık 6 ila 8 haftalıkken zirve yapma eğilimindedir. Bazen bir ebeveyn, bebeğinin ‘huzursuz’ olduğunu söyleyebilir. Kolik, çok yaygın bir durumdur ve her 5 bebekten birini etkiler. Yaklaşık 6 ila 8 haftalıkken, bir bebek tipik olarak her gün 2 ila 3 saat ağlar. Bir bebekte kolik varsa, haftada 3 günün üzerinde, 3 saatten fazla ağlaması normaldir. Kolik olan bebeklerin genellikle huzursuz olmalarına neden olan altta yatan bir tıbbi sorunu yoktur. Bununla birlikte, kolik olan bir bebek sahibi olmak, ebeveynler için çok yorucu ve endişe verici bir deneyim olabilir. Kolik ağlaması olan bebekler, sakinleştirilemez derecede ağlarlar ve bu döngü 3 haftadan fazla sürme eğilimindedir".

"Kolikle gaz sıkışması arasında ilişki bulunamadı"

Dr. Taşkın, kolik ağlamalarına neyin sebep olduğunun net olarak bilinmediğine değinerek, şu ifadeleri kullandı: "Bu durum; erkekleri ve kızları eşit şekilde etkiler ve niye bazı bebeklerin kolik atakları geçirip diğerlerinin olmadıkları hala anlaşılan bir durum değildir. Kolik ağrısına, sindirim sorunu veya gazın neden olduğuna dair hiçbir kanıt yoktur. Alerji, laktoz intoleransı, sindirim sistemindeki bakterilerdeki değişiklikler, beslenme tarzları ve endişeli ebeveynler gibi bir dizi başka faktör üzerinde çalışmalar yapıldı ancak belirli bir neden tespit edilemedi. Bazı çalışmalar kolik ve bebek migreni arasında bir bağlantı bulmuştur ve daha ileri çalışmalar bu ilişkiyi araştırmaktadır. Fakat annenin sigara içmesi veya hamilelik sırasında sigara kullanımına devam etmesi bebeklerin kolik olma riskini arttırdığı kanıtlanmıştır. Koliğin ne kadar süreceğini söylemek zordur, ancak genellikle bebek 3 ila 4 aylık olduğunda iyileşir. Kolik uzun süreli etkilere sahip değildir; bebekler normal büyür ve gelişimine devam eder. Kolik tehlikeli değildir, kolik teşhisi genellikle ağlama şekli ve miktarı ile konur ve önemli olan nokta kolik olan bebekler normal gelişmektedir, iyi beslenirler. Ebeveynler bebeklerinin ağlamasından endişe duyuyorlarsa, doktorları bebeği muayene edebilir ve sindirim sistemiyle ilgili sorunları veya diğer tıbbi durumların belirtilerini kontrol edebilir. Tüm bunlara rağmen ebeveynler kolik ile karıştırılmaması gereken durumları göz ardı etmemelidir".

Bazı durumlarda tıbbi yardım alınması gerektiğine işaret eden Dr. Taşkın, "Eğer bebek normal beslenemezse, sürekli, zayıf veya tiz bir ağlaması varsa, ateşi varsa, nefes almakta güçlük çekiyorsa veya çok hızlı nefes alıyorsa, gevşek bir kas tonusu varsa, alışılmadık şekilde uykulu bir durumu varsa dikkate alın. Aynı zamanda nöbet geçirdiyse, cildi çok soluklaşır veya maviye dönerse, ciltte leke oluşur veya vücutta mor-kırmızı bir kızarıklık oluşursa, tekrarlayan kusma veya yeşil renkli kusma (safra nedeniyle), kabarık bir bıngıldak varsa ciddiye alın. Bebeğinizde bu belirtilerden herhangi biri varsa, daha ciddi bir tıbbi durumu olabilir ve derhal tıbbi yardım almalıdır" ifadelerini kullandı.