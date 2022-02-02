Korona testi yaptırmak için gitti, lenf kanseri olduğunu öğrendi

Sultangazi’de 2 sene önce korona virüs testi yaptırmak için gittiği hastanede lenf kanseri teşhisi konulan Mustafa Gül, hastalığı nasıl yendiğini anlattı.

Sultangazi ilçesinde yaşayan Mustafa Gül, korona virüs testi yaptırmak için hastaneye gitti. Testi pozitif çıkan Gül, karantina sürecinde ağrılarının artmasıyla tekrar hastaneye başvurdu. Kanser taraması yapılan Gül’e lenf kanseri teşhisi konuldu. Bu süreçte ameliyat olan Gül, hastaneye gitmekte zorluk yaşayınca imdadına Sultangazi Belediyesi yetişti. Hasta nakil ambulansı ekipleri, Gül’ün hastalığını yendiği güne kadar hastaneye götürüp getirdi. 2 senenin sonunda hastalığı atlatan Gül, hasta nakil aracı tahsis edildikten sonra rahatladığını söyledi.

“Tekrar hastaneye gittiğimde Lenf kanseri tanısı konuldu”

Hastalık sürecini anlatan Gül, ”Çok aşırı kilo kaybıyla başladı. Sancılarım oldu. Hastaneye ilk gittiğimde korona olduğumu öğrendim. Sonra karantinaya girdim. 20 gün sonra yine ağrılarım devam etti. Terlemelerim, sancılarım devam etti. Tekrar hastaneye gittiğimde lenf kanseri tanısı konuldu. 2020’nin mayıs ayında tanı konuldu. Sonra ilk ameliyatımı oldum. Bir felç atlattım, platin takıldı. Bu esnada da hastaneye gitmem gerekiyor kemoterapi alıyorum. Doktor bana oturmamam gerektiğini söyledi. Ya yatacağım ya da ayakta duracağım oturmam yasaktı. Hastaneye gitmekte çok zorlanıyordum. Sonra haberlerde Sultangazi Belediyesi’nin ambulans verdiğini öğrendik. Sağ olsunlar başvuru yaptık hemen araç tahsis ettiler. Hastaneye götürüp getirdiler. Randevularım oluyordu sürekli bu araçla gidip geldim hastaneye. Çok şükür hepsi geçti. Şimdi çok iyiyim” diye konuştu.

“Araç tahsis edildikten sonra çok rahatladık”

Hastaneye gitmekte zorlandığını belirten Gül, “Bu süreç çok zor geçti. İlaç içtiğim için doğru düzgün yemek yiyemiyordum mesela. Dışarı çıkamıyordum. Sürekli yatmak zorundaydım. Pandemi nedeniyle de evde yalnızdım. İnsanlar gelip gidemiyordu, çocuklarımı bile göremedim. Sadece eşim yanımda kalabiliyordu. Araç tahsis edildikten sonra çok rahatladık. Hastaneye dolmuşlarla gidiyorduk. Benim oturmam yasak olduğu için de çok zorlanıyordum. Ekipler de çok iyiydiler. Aile olduk onlarla, çok teşekkür ediyorum. İnşallah benim gibi hastalar da bundan yararlanır” dedi.

"Ekiplerle aile gibi olduk"

Mustafa Gül’ün eşi Esma Gül, ambulans tahsis edilmeden önce zorluklar yaşadığını ifade ederek şöyle konuştu: "Eşim kemoterapiden sonra eve geldiğimizde krize giriyordu. Çok zorlanıyordum. Ne yapacağımı bilmediğim için hemen bizimle ilgilenen belediye sağlık ekiplerini arıyordum. Yardımcı oluyorlardı. Ne yapmam gerektiğini söylüyorlardı. Ekiplere randevu saatimizi söylüyorduk. O saatte yetiştiriyorlardı bizi. Araç verildikten sonra çok rahatladık. İlacımız bittiği zaman haber veriyordum. Hemen getiriyorlardı. Bize bu hizmeti verenlerden Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bir aile gibi olduk ekiplerle. Mesela bir gün ben eşimi hastaneye götürdüm. O zaman ekiplere randevumuzu yazdırmamıştım. Hastaneden çıktıktan sonra aradım hemen gelip bizi aldılar ve evimize bıraktılar. Çok iyi davrandılar bize. Kahrımızı çektiler çok sağ olsunlar. Benim işimi çok kolaylaştırdılar. Bu hizmetten haberim olmasaydı kim bilir nasıl sıkıntılar çekecektim"

“Bizler onlara 7/24 destek olmaya devam edeceğiz"

Sultangazi Belediyesi İşletme Şefi Mustafa Yiğit ise ihtiyaç duyan tüm hastaların yanında olduklarını belirterek, "Sultangazi Belediyesi olarak 2 adet hasta nakil aracıyla Sultangazili vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Bize gelen taleplerin hepsini değerlendirip hastaneye sevkleri ve geri dönüşleri noktasında ihtiyaç duyan tüm hastalarımızın yanında oluyoruz. Mustafa amcamız da aynı şekilde bize ilk talepte bulunduğunda öncelikle onu alıp hastaneye sevkini gerçekleştirdik. Durumunu ve sürecini öğrendikten sonra arkadaşlarımızla beraber tüm belediye ekibi yanında olmaya gayret ettik. Tüm hastalarımız en kısa sürede İnşallah şifa bulurlar. Bizlerde onlara 7/24 destek olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.