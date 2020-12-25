“Koronavirüse karşı güçlü bağışıklık için harekete geçin”

Dyt. Gizem Gençyürek, “Pandemi döneminde dışarı çıkmadan da ev içinde yapabileceğimiz egzersizlerle harekete geçebiliriz. Beslenme alışkanlıkları ile birlikte bu küçük hareketler koronavirüse karşı bağışıklığımızı güçlendirir” dedi.
“Beslenmenin yanında hijyen kuralları da vücut sağlığı için oldukça önemli”Beslenme alışkanlıkları ile birlikte bu küçük hareketlerin koronavirüse karşı bağışıklığı güçlendirdiğine dikkat çeken Dyt. Gençyürek, şöyle devam etti: “Aksi takdirde kendimizi kısıtlandığımız ev ortamında tamamen pasifleştirip, bazı besinlerden olağanüstü bir etki beklerken kilo artışı ile birlikte birçok sağlık sorununa zemin hazırlayabiliriz. Beslenmenin yanında hijyen kuralları da vücut sağlığı için oldukça önemli; bulunulan ortam havalandırılmalı ve eller sık sık sabunla yıkanmalı. Son olarak, bu dönemde günlük rutinimizde zaman ayırmakta zorlandığımız; ailemize, hobilerimize, izlemek istediğimiz filmlere, çalışmak istediğimiz makalelere odaklanabilir ve kendimizi stresten uzak tutabiliriz.”