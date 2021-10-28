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Koronaya yenilen hemşireyi mesai arkadaşları son yolculuğuna uğurladı

Sakarya’da korona virüse yakalanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden hemşire Serap Yeşil’in cenazesi, hastanede düzenlenen törenin ardından Düzce’ye gönderildi.

Koronaya yenilen hemşireyi mesai arkadaşları son yolculuğuna uğurladı
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Sakarya’da korona virüse yakalanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden hemşire Serap Yeşil’in cenazesi, hastanede düzenlenen törenin ardından Düzce’ye gönderildi.

Erenler Toplum Sağlığı Merkezi’nde hemşire olarak görev yapan 40 yaşındaki Serap Yeşil, bir süre önce korona virüse yakalandı. Durumu ağırlaşan hemşire, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yeşil, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden hemşire için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tören düzenlendi. Törene İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, hemşirenin mesai arkadaşları ve yakınları katıldı. Yine bir sağlık çalışanıyla evli olan 2 çocuk annesi Yeşil’in cenazesi, mesai arkadaşlarının gözyaşları arasında defnedilmek üzere memleketi Düzce’ye gönderildi.

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