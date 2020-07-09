Kurban Bayramında İl bazında kısıtlamalar olabilir!

Bakan Koca açıklamasında:

‘’Temelde ülke genelinde sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi. Ama bayrama doğru illerde ki vaka seyrine göre il bazında bir takım kısıtlamalar söz konusu olabilir. Anadolu’da ki illerimizin bu piki daha tamamlamadığını gösteren Eskişehir gibi, Kütahya gibi, Sakarya ve Ankara gibi illerde pikin tamamlanmadığını ve devam ettiğini gösteren ve yeni yeni bir pik dalgasına ulaştığını görmüş oluyoruz. Yani Anadolu’da birinci dalga halen devam ediyor.

ENTÜBE VE YOĞUN HASTA SAYISI GİDEREK ARTIYOR

Sağlık Bakanının açıkladığı son tabloda birinci dalganın şiddetinin azalmadığı ortaya koyuluyor. Önceki günlere göre yoğun bakımda ki ve solunum cihazına bağlı hasta sayılarında her gün artan bir seyir izleniyor. 1 Haziran’da entübe sayısı 283 iken bu sayı 25 Haziran’da 369, 5 Temmuz’da 392, 8 Temmuz’da ise 406’a ya kadar yükseldiği görülüyor.

Diyarbakır, Adana, Konya, Gaziantep, Şanlıurfa başta olmak üzere bazı yerlerde hastalık pik seviyesine ulaşıyor. Buralardaki vaka artışlarının ancak tedrbirlerin gücüyle azalacağını düşünüyoruz

BU İLLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLEBİLİR

Bakan koca son 3 günde en çok vaka görülen illeri İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa şeklinde sıraladı. Özellikle 7 ilde hastalığın bulaşma hızının yüksek olduğunu belirtti. 65 yaş üstü dışarıda olduğun için, yoğun bakım ihtiyacı günden güne arttığını ve Kurban Bayramında il bazında da olsa kısıtlama olmaması için önümüzde ki 2 hafta kritik önem taşıdığını ifade etti. Eğer il bazında vaka sayısının yoğun olduğu iller söz konusu olursa, orada ki tedbirleri biraz daha sertleştirmek gerekebilir. Kurallara uyarken aynı anda iki amacımız var. Covid-19’a yakalanmamak, Covid-19’u yaymamak." Dedi.

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2020, 22:42