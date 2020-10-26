banner3088

Magnezyum eksikliğine karşı bu besinleri tüketin

MAGNEZYUMUN İNSÜLİN, TİROİT, PROGESTERON VE ÖSTROJEN GİBİ HAYATİ ÖNEMİ OLAN HORMONLARIN ÇALIŞMASI, KAS HAREKETLERİ, SİNİR SİSTEMİ ÇALIŞMASI ÜZERİNDE ETKİLİ OLDUĞUNU BELİRTEN DR. SERHAT KORAN “MAGNEZYUM BİTKİLERE RENK VEREN KLOROFİLİN TEMEL MADDESİ OLDUĞU İÇİN ISPANAK, PAZI, BROKOLİ VE ENGİNAR GİBİ SEBZELERDE BOL MİKTARDA BULUNUR. BUNLARIN DIŞINDA HİNDİSTAN CEVİZİ VE BİTTER ÇİKOLATA DA MAGNEZYUM YÖNÜNDEN OLDUKÇA ZENGİNDİR” DEDİ.

Magnezyum eksikliğine karşı bu besinleri tüketin

Magnezyumun insülin, tiroit, progesteron ve östrojen gibi hayati önemi olan hormonların çalışması, kas hareketleri, sinir sistemi çalışması üzerinde etkili olduğunu belirten Dr. Serhat Koran “Magnezyum bitkilere renk veren klorofilin temel maddesi olduğu için ıspanak, pazı, brokoli ve enginar gibi sebzelerde bol miktarda bulunur. Bunların dışında Hindistan cevizi ve bitter çikolata da magnezyum yönünden oldukça zengindir” dedi.

Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi’nden Fitoterapi Uzmanı Dr. Serhat Koran, insan yaşamının olmazsa olmaz elementlerinden biri olan magnezyumun vücuttaki eksikliğine karşı önemli uyarılarda bulundu. Dr. Koran “Magnezyum eksikliğinin Parkinson, multiple skleroz ve Alzheimer hastalığına yol açtığına dair kanıtlar mevcuttur. Yine bu ağır metal birikimine bağlı çocuklarda öğrenme bozuklukları görüldüğünü gösteren çalışmalar mevcuttur. Bunun dışında sebebi bulunamayan bulantı kusma, kas kasılmaları, kalp ritim bozuklukları ve uykusuzluğun da nedeni magnezyum eksikliği olabilir” dedi.

“Yüksek ısı miktarı azaltıyor”

Birçok gıdanın içinde magnezyum bulunsa da magnezyum eksikliğinin sık görülen bir durum olduğuna dikkati çeken Dr. Koran, şöyle devam etti: “Öncelikle belirtmek gerekirse tarımda sık kullanılan hayvansal gübreler fazla miktarda potasyum ve fosfor içerdikleri için bitkilerdeki magnezyum düzeyini düşürmektedir. Bunun dışında yaşa, cinsiyete, kronik hastalık durumuna ve yaşam tarzına göre de magnezyum eksikliği görülebilmektedir. Kızartma, buğulama ya da kaynatma gibi yüksek ısılar besinlerdeki magnezyum miktarını azaltmaktadır. Yüksek karbonhidratlı ve yağlı diyet, mental ve fiziksel stres de magnezyum eksikliğine yol açabilmektedir.”

“Enginar, kabak çekirdeği ve bitter çikolata tüketin”

Dr. Koran, değerlendirmelerini şu şekilde sürdürdü: “Magnezyum bitkilere renk veren klorofilin temel maddesi olduğu için ıspanak, pazı, brokoli ve enginar gibi sebzelerde bol miktarda bulunur. Ayrıca kaju, susam, kabak çekirdeği ve ay çekirdeği gibi kuruyemişlerde, bunun dışında nohut, mercimek, kuru fasulye gibi baklagillerde, somon, uskumru ve karides gibi deniz mahsullerinde magnezyum bulunmaktadır. Bunların dışında Hindistan cevizi ve bitter çikolata da magnezyum yönünden oldukça zengindir.”

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine...
Hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine...
  1. EKONOMİ

banner3196

banner3552

banner3211