Medistanbul Hastanesi hizmete açıldı. Yeni hastane, ihtiyaçlar doğrultusunda hızla 250 yatak kapasitesine ulaşılabilir teknik donanımı ve alt yapıyı da bünyesinde barındırıyor.

İstanbul’un ulaşım ağının merkezinde; 5’inci Levent ile Tem Avrupa Konutları arasında kalan bölgede, TEM otoyoluna cephe konumunda bulunan Medistanbul Hastane kompleksi hizmete açıldı. Yeni hastane, ihtiyaçlar doğrultusunda hızla 250 yatak kapasitesine ulaşılabilir teknik donanımı ve alt yapıyı da bünyesinde barındırıyor. Hastanenin ilk etapta yaklaşık 600 kişiye istihdam sağlandığı belirtildi.

Verilen bilgiye göre, sağlık sektöründe 20 yıllık tecrübeye sahip olan Yönetim Kurulu Başkanı Ersoy Şimşek, Medistanbul Sağlık A.Ş. bünyesinde bulunan Medistanbul Hastanesi yatırımını hayata geçirdi. Şimşek, yönetim vizyonunda; üst segment kurumsal bir yapı oluşturmanın yanı sıra ülkenin hedefleriyle doğru orantıda, sağlık turizmine en uygun sistemleri kurmanın ülkeye döviz girdisi sağlamadaki öneminin bilinciyle bu kuruluşu hizmete açmayı hedeflediğini belirtti.

Sağlık grubundan yapılan açıklamada, ’’Sağlık grubu, yatırımlarının önümüzdeki 2 yıl içinde bünyesine 2’nci hastanesini katarak zincir hastaneler grubuna dönüşmesi planlanıyor. Hedefte her 2 yılda bir hastaneyi zincir bünyesine katmak var. Sağlık grubu, yaklaşık 25 yıldır sağlık sektöründe üst düzey yöneticilik yaparak büyük başarılara imza atan Murat Deste’yi, hastane Genel Müdürü olarak transfer etti. Sektörde, alanında uzman ve deneyimli sağlık ekiplerini de bünyesine katan hastane; 22 bin metrekarelik kapalı alanı ile A Plus segmentte hastalarına hizmet sunacak. Hizmet ağındaki tüm ana branşlarıyla birlikte; erişkin, yeni doğan ve koroner yoğun bakımlarıyla da hizmet sunacak olan hastane, ihtiyaçlar doğrultusunda hızla 250 yatak kapasitesine ulaşılabilir teknik donanımı ve alt yapıyı da bünyesinde barındırıyor. Mart ayının son haftasında hasta almaya başlayan hastane, ülke turizminin itici güçleri arasında bulunan sağlık turizminde; son 20 yılda önemli işlere imza atmış ekipleri bünyesine katarak, hastalarına hep daha fazlasını ve en iyisini sunmak üzere yola çıkmayı hedefliyor’’ denildi.

Medistanbul Hastanesi Genel Müdürü Murat Deste, bu yatırıma sağlık sektörünün değişen ve gelişen süreçlerinin yanı sıra Türkiye’nin sağlık turizmindeki hedefleriyle birlikte ihtiyaçlarını öngörerek karar verdiklerini söyledi.

Hastanenin lokasyonu hakkında şu bilgiler paylaşıldı:

İstanbul’un ulaşım ağının merkezinde; 5’inci Levent ile Tem Avrupa Konutları arasında kalan bölgede, TEM otoyoluna cephe konumunda bulunan Medistanbul Hastane kompleksi, 72 bin metrekarelik Vega AVM projesinin de hemen yanı başında yer alıyor. Hastanenin lokasyonu itibariyle; E6 bağlantısı 1 dk, Metro durağına 3 dk, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne 7 dk, Galatasaray Stadyumu’na 5 dk, Kemerburgaz-Göktürk’e 13 dk, Maslak bölgesine 5 dk, Levent’e 15 dk ve İstanbul Havalimanı’na ise 20 dk mesafede konumlandırılmış olması hem yurt içi hem de yurtdışı misafirlerinin hastaneye trafiksiz ve en hızlı şekilde ulaşma süresini öngörerek konumlandırılmasına özen gösterdiklerini vurguluyor. Hastane 2021 Mart ayı itibariyle hastalarına hizmet vermeye başladı.