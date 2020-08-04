"Meme kanseri tedaviye en iyi cevap veren kanserlerden biridir"

Prof. Dr. Sıtkı Gürkan Yetkin, meme kanserinde erken teşhis ve tedavinin altını çizerken, meme koruyucu cerrahi hakkında bilgi verdi.

Genel Cerrahi ve Cerrahi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Sıtkı Gürkan Yetkin meme kanserine ve tedavisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Yetkin tedaviye en iyi cevap veren kanserlerden birinin meme kanseri olduğunu belirterek, “Kanserin evresine göre çeşitli tedavi yöntemleri vardır. Meme kanseri ne kadar erken evrede yakalanırsa tedavi o kadar kolaylaşır ve etkinleşir. Eskiden memenin alınması ve kaybı ile sonuçlanan birçok durum artık günümüzde meme koruyucu cerrahi ile tedavi edilebilmektedir” dedi.

“Meme kanseri olan kadınlarda,ameliyat ile memenin kaybedilmesi ve kozmetik görünümün bozulması hastalarda zaten varolan kaygıyı ve psikolojik travmayı arttırmaktadır” diyen Prof. Dr. Yetkin, “Memenin korunmasına yönelik meme koruyucu cerrahinin uygulanması (radyoterapi ile birlikte) ameliyat sonrası memenin kozmetik açıdan görünümünün bozulmasını engelleyerek yaşam kalitesinin artmasını sağlamaktadır.Meme koruyucu cerrahi, meme tümörünün geride kanser dokusu bırakmayacak şekilde, memeden güvenli olarak çıkartılmasıdır. Memenin korunmasını isteyen tüm hastalarda bu yöntem yapılabilir. Ancak kanser meme içinde birden fazla bölgede ise hastada gebelik mevcutsa, hasta daha önce radyoterapi geçirmişse, kollajen vasküler hastalık mevcutsa , meme tümör oransızlığı varsa ve tümör 5 cm den büyükse , meme koruyucu cerrahi yapmamaktayız. Ancak yinede elimizde meme görünümünü mümkün olduğunca bozmayacak yöntemler mevcut” diye konuştu.