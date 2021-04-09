“Meyve ve sebzeyi karbonatlı su ile yıkayın”

Sebze ve meyvelerin doğada zarar görmeden yetişmesi için uygulanan "pestisit", yanlış ve bilinçsiz kullanıldığı takdirde hem çiftçiler hem toplum sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açabiliyor. Pestisitlerin meyve ve sebzelerden arındırılması hakkında tavsiyelerde bulunan Gıda Yüksek Mühendisi Dr. Öğr. Üyesi Negin Azarabadi, “Meyve ve sebzelerin karbonatlı su ile yıkanması pestisitlerden arındırmada en etki yöntemlerden biri” diye konuştu.

"Pestisit", sebze ve meyvelerin doğada zarar görmeden yetişmesi için kullanılan madde veya maddelerden oluşan karışımlara deniyor. Organik ürünlerde de zaman zaman pestisit görülebildiğini söyleyen İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Negin Azarabadi, “Yapılan bilimsel çalışmalarda organik ürünlerde bile bazı pestisit kalıntılarına rastlanıyor. EPA’ya (Birleşik Devletler Çevre Koruma Ajansı) göre pestisitler; yabani otlar, böcekler, sivrisinekler, keneler, sıçanlar, fareler gibi zararlıları ve hastalık taşıyıcıları kontrol etmek amacı ile tarım uygulamalarında sıkça kullanılan kimyasal bileşikler. Ancak yine bilimsel çalışmalara göre, pestisitlerin doğum kusurları, sinir hasarı ve kanser gibi sağlık sorunlarına da neden olabileceği tespit edilmiş. Bu nedenle meyve ve sebzelerin tüketilmeden önce etkili bir şekilde yıkanması önemli” dedi.

“Tuzlu su çözeltisi, sade sudan daha etkili”

Ürünlerin yıkanmasında kullanılan dezenfektanların su kadar etkili olmadığını da ifade eden Dr. Azarabadi, “2007’de yapılan bir çalışmada sebzeler sirke, tuzlu su çözeltisi ve sade su ile 20 dakika boyunca yıkayarak, 4 yaygın böcek ilacının kalıntıları araştırılıyor. Elde edilen verilere göre yüzde 10’luk tuzlu su çözeltisinin sade suya oranla daha etkili olduğu tespit ediliyor” şeklinde konuştu.

Karbonat - su çözeltisi ile 12-15 dakika yıkanan elmalarda hem yüzeydeki hem de elma kabuğunun altındaki pestisit kalıntılarına rastlanmadığına vurgu yapan Dr. Azarabadi, “Pestisitlerin sağlık üzerine olan olumsuz etkileri nedeni ile meyve ve sebzelerin efektif bir şekilde yıkanması oldukça önemli. Bilimsel çalışmaların verilerine dayanarak meyve ve sebzelerin karbonatlı su ile yıkanması pestisitlerden arındırmada en etki yöntemlerden biri” diye konuştu.