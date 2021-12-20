“Mide ameliyatı olanların 10’da 1’inde Dumping sendromu gelişebilir”

Prof. Dr. Vedat Göral, “Erken Dumping’de; yemek yedikten sonra 30 dakika içinde, geç Dumping’de ise yemek yedikten 1 ila 3 saat sonra belirtiler görülür. Erken dumping sendromu, geç dumping sendromundan daha sıktır. Dumping sendromlu kişiler arasında, yaklaşık her 4 kişiden 1’inde yalnızca geç Dumping sendromu vardır. Mide ameliyatı olan kişilerin yaklaşık 10’da 1’inde Dumping sendromu gelişir” dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü’nden Prof. Dr. Vedat Göral, son günlerde gündeme gelen dumping sendromuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Göral, dumping sendromu belirtilerinin erken veya geç oluşabildiğini belirterek, “Dumping sendromu, hızlı mide boşalmasının neden olduğu; ishal, bulantı veya yemekten sonra baygınlık veya yorgunluk gibi belirtilerden oluşan bir tablodur. Erken Dumping’de; yemek yedikten sonra 30 dakika içinde, geç Dumping’de ise yemek yedikten 1 ila 3 saat sonra belirtiler görülür. Erken dumping sendromu, geç dumping sendromundan daha sıktır. Bazı insanlar her iki forma da sahiptir. Dumping sendromlu kişiler arasında, yaklaşık her 4 kişiden 1’inde yalnızca geç Dumping sendromu vardır. Dumping sendromu genellikle mide veya yemek borusu ameliyatı geçirmiş kişilerde görülür. Obezite veya kilo vermek için uygulanan, Gastrik bypass ve Bariatrik cerrahi sonrası Dumping gelişebilmektedir. Mide ameliyatı olan kişilerin yaklaşık 10’da 1’inde Dumping sendromu gelişir. Dumping sendromu, midenin tamamının alındığı bir gastrektomiden sonra, midenin sadece bir kısmının alındığı bir gastrektomiye göre daha sık görülür. Şiddetli dumping sendromu olan bazı kişiler, semptomları önlemek için yemek yemekten kaçınabilir. Bu durum, kilo kaybına ve yetersiz beslenmeye yol açabilir” dedi.

“Tedavinin ilk adımı ideal beslenme”

Dumping sendromunu tedavi etmenin ilk adımının, bu kişinin nasıl ve ne yediğini bilip, beslenmesinin yararlı yani ideal beslenme olacak şekle dönüştürülmesi olduğuna değinen Prof. Dr. Göral, “Dumping sendromlu birçok insan, yeme ve diyette basit değişiklikler ile zamanla düzelen, hafif semptomlara sahip olabilir. Dumping sendromunda günde üç büyük öğün yerine beş-altı kez, küçük öğün yemek gerekir. Yemeklerden 30-60 dakika önce hiçbir şey içilmemelidir. Sıvıların çoğu öğün aralarında alınmalıdır. Daha fazla protein alınmalı, protein içeren kırmızı et, beyaz et, yumurta, yoğurt tüketilmelidir. Ayrıca, fıstık ezmesi, karbonhidratlar, balık ile lif oranı yüksek yulaf ezmesi, taze sebzeler tüketilmelidir. Sofra şekeri, şuruplu, gazlı içecekler, meyve suları, hazır gıdalar gibi yüksek şekerli yiyecek ve içeceklerden mümkünse, uzak durulmalıdır. Liften zengin gıda alımı, yemeklerin hızla bağırsağa boşalmasını yavaşlatır ve ince bağırsakta karbonhidratların emilimini geciktirebilir. Bu nedenle, lif oranı yüksek besinler tüketilmelidir. Alkol ve sigara içilmemelidir. Dumping sendromu semptomlarını engellemek için, şeker ve şeker içeren yiyecek, içecekler, hamur işleri, kek, bisküvi, kraker, cips, dondurma gibi hazır gıdalardan uzak durulmalıdır. Diyet değişikliğinden sonra semptomlar düzelmezse, ilaç tedavisinin düşünülebilmesi için doktora danışılmalıdır. İlaç ya da beslenme değişikliklerine yanıt vermeyen hastalarda da cerrahi prosedürler uygulanabilir” şeklinde konuştu.