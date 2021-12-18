banner4556

Migros’ta tarihi geçmiş ürünlere el konuldu

banner4336

Bilecik’te halkın sağlığı için her gün denetime çıkan zabıta ekipleri, Migros market şubesinde tespit edilen tarihi geçmiş 18 ürüne el koydu.

Migros’ta tarihi geçmiş ürünlere el konuldu
banner3909

Bilecik’te halkın sağlığı için her gün denetime çıkan zabıta ekipleri, Migros market şubesinde tespit edilen tarihi geçmiş 18 ürüne el koydu.

banner4575

Alınan bilgilere göre, Gazipaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde Migros Ticaret A.Ş.’ye ait markete yapılan denetimde son kullanma tarihi 18 ürüne tutanakla el koydu. Bu ürünlerden 6 tanesi şirkete ait markada dil peyniri, 13 adet kangal dana sucuk yer aldı. Dil peynirinin 26 Kasım 2021 günü son kullanma tarihi geçtiği görülürken, firmaya 427 TL idari para cezası yazıldı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Tiyatroya yeni sahne eserleri kazandırıldı
Tiyatroya yeni sahne eserleri kazandırıldı
  1. KÜLTÜR-SANAT

banner4558

banner3841

banner4390

banner4321