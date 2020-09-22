Million Hair Center CEO’su Fatih Köse: ’’Traş etmeden de saç ekim operasyonları artık günümüzde uygulanıyor’’

Saç ekiminde geliştirilen yöntemlerinden biri olan traş etmeden saç ekimi, günümüzde uygulanmaya başlandı. Bu yöntem, saçını traş etmeden saç ekim yaptırmak isteyenlere seçenek olarak sunuluyor.

Son dönemlerde artan saç ekim operasyonlarında geçmişe göre daha yeni yöntemler kullanılıyor. Yeni yöntemlerden biri de saçı traş etmeden yapılan saç ekim operasyonu. Yöntem hakkında açıklamalar yapan Million Hair Center CEO’su ve Medical Direktörü Fatih Köse, ’’Traşsız saç ekimiyle kişinin mevcut saçını hiç kesmeden, dökülen bölgeye direkt olarak saç ekimi gerçekleşir. Böylelikle saç ekimi operasyonu olduğu da belli olmayacağından günlük hayatına hemen dönebilir’’ dedi.

Dünyada her yıl ortalama 700-800 bin kişi saç ekim operasyonu gerçekleştirdiğini belirten Fatih Köse, ’’Birçok insan ise saç ekiminden çekiniyor. Bunun sebeplerinden biri olan saç ekim öncesi mevcut saçlarının komple makine ile kesilmesidir. Çünkü birçok kişinin saçları komple dökük olmayıp bölgesel dökülmeleri mevcut. Sadece ön bölge, tepe veya komple seyreklik gibi. Bu durumda birçok insan saçlarının komple kesilmesini istemiyor. Bu yüzden de saç ekimine sıcak bakmaya biliyordu. Geçtiğimiz yıllarda kişinin isteğine bakılmaksızın her bir saç ekimi yaptıracak kişinin saçları sıfıra vuruldu. Artık bu durum tamamen ortada kaktığı gibi kişiye özel uygulamalarla saçı traş etmeden de saç ekim operasyonları artık günümüzde uygulanmaktadır. Traşsız saç ekimiyle kişinin mevcut saçını hiç kesmeden, dökülen bölgeye direkt olarak saç ekimi gerçekleşir. Böylelikle saç ekimi operasyonu olduğu da belli olmayacağından günlük hayatına hemen dönebilir’’ şeklinde konuştu.

Köse, sözlerini şöyle tamamladı: ’’Ülkemiz, her geçen yıl saç ekim ve sağlık sektöründe yükselmeye devam ediyor. Geliştirilen yenilikler, dünyada saç ekim estetik ve sağlık sektöründe bizi her zaman 1 numara yapıyor’’.