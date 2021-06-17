Mitral kapak tamiriyle hem sağlığına hem torununa kavuştu

Sivas’ta yaşayan iki çocuk annesi Tuba Yıldızdağı’na, Covid-19’u atlattıktan sonra mitral kapak yetmezliği tanısı konuldu. Prof. Dr. Mustafa Güden tarafından mitral kapak tamiri ameliyatı yapılan ve sağlığına kavuşan Tuba Yıldızdağı “Bu süreçte kızım hamileydi ve en büyük isteğim ilk torunumu görebilmekti. 26 Aralık 2020’de ilk torunumu, kızımın kızını kucağıma aldım. 11 Şubat’ta ise mitral kapak tamiri ameliyatı oldum. Yaklaşık 5 gün hastanede yattım, sonra da taburcu oldum. Tahminimden kolay geçti bu süre” dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Bölümünden Prof. Dr. Mustafa Güden’e mitral kapak yetersizliği nedeniyle başvuran 49 yaşındaki Tuba Yıldızdağı, geçirdiği başarılı ameliyat sonrası sağlığına kavuştu. Sivas’ta yaşayan 2 çocuk annesi Tuba Yıldızdağı’nın kalple ilgili şikayetleri Covid-19’u atlattıktan sonra ortaya çıktı. Tuba Yıldızdağı, geçen yıl Ağustos ayında koronavirüs geçirdiğini belirterek “Öncesinde kalbimle ilgili bir sorunum yoktu. Kendi işini kendi yapan, merdiven çıkarken sorun yaşamayan hatta yürümeyi seven ve bunları yaparken pek de yorulan bir insan değildim. Sonrasında koronavirüse yakalandım. Ancak hastalığı çok ağır atlattım hatta bu süreçte 8 kilo verdim. Sonradan öğrendim ki Covid-19 ciğerlerime kadar inmiş. Karantina sürecim bitmesine rağmen öksürüğüm kesilmeyince doktora başvurdum. Muayeneye gittiğimde doktor ‘Tuba hanım hemen kardiyolojiye gitmen lazım, nabzın şu anda 127 ve bu normal değil. Kalbinde üfürük var’ dedi. Ardından kardiyolojiye başvurduğumda kalbimde büyüme ve yetmezlik oluştuğunu, acilen ameliyat olmam gerektiği söylendi” diye konuştu.

“Koronavirüs kalpteki sorunu tetikledi”

Ameliyat olması gerektiğini öğrendikten sonra ailesiyle birlikte İstanbul’a gelen Tuba Yıldızdağı, bundan sonraki süreci şöyle anlattı: İstanbul’da birkaç doktora gittim. Bu süreçte damadımın bir yakını Prof. Dr. Mustafa Güden’i tavsiye etti. Mustafa hocaya ilk muayeneye geldiğimde beni karşılaması, verdiği güven içimi rahatlattı. Muayene sonucunda Mustafa hoca ‘Koronavirüsü atlattığın için hemen ameliyat olamazsın. 3 ay beklemen lazım, önce akciğerlerin toparlansın’ dedi. Hatta Mustafa hocaya, kalbimdeki problemin koronavirüsten dolayı mı olduğunu da sordum ve kendisi ‘Bu öncesinde de vardı, koronavirüs sadece tetikledi’ dedi. Aynı gün Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nde anjiyo da oldum ve korktuğum gibi olmadı.

“Önce torunumu gördüm sonra ameliyat oldum”

Aynı dönemde ilk torununu kucağına almak için gün saydığını da belirten Tuba Yıldızdağı, ameliyat sürecine ilişkin şu bilgileri verdi: Bu süreçte kızım hamileydi ve ben Mustafa hocaya ‘İlk torunumu görebilecek miyim’ dedim. O da ‘Zaten 3 ay bekleyeceğiz, torununu da gör gel’ dedi. Mustafa hocanın bu babacan tavrı içimi rahatlattı, güven verdi. 26 Aralık 2020’de ilk torunumu, kızımın kızını kucağıma aldım. 11 Şubat’ta ise mitral kapak tamiri ameliyatı oldum. Yaklaşık 5 gün hastanede yattım, sonra da taburcu oldum. Tahminimden kolay geçti bu süre. Ameliyat sonrası Sivas’a döndüğümde beni görenler ‘Sen ameliyat olmadın mı?’ diyerek şaşırdılar. Çünkü etraftan duyduğum kadarıyla kalp ameliyatı sonrası 20 gün boyunca yatanlar, yaralarından ötürü sıkıntı yaşayanlar oluyormuş. Bende ise ameliyatın ertesi günü Mustafa hoca kontrole geldiğinde ‘Ben yatan hasta sevmem, en kısa sürede gündelik hayatına dönmelisin’ dedi ve bu şekilde hızlı toparlandım. Şimdi torunumun anneannesi daha güçlü, torunum benim kalbimin merhemi oldu.

“Mitral kapak tamiriyle kaçağı onardık”

Ameliyatı başarıyla gerçekleştiren Prof. Dr. Mustafa Güden ise şu değerlendirmede bulundu: Hastamız Tuba Yıldızdağı, Eylül 2020’de mitral kapak yetersizliği olduğunu öğrenmiş ve acilen ameliyat olmadığı takdirde üç ay içinde hayatını kaybedebileceği söylenmiş. Bu durum karşısında hastamız hastanemize ikinci bir görüş almak için büyük bir korku ve heyecanla başvurdu. Biz de durumunu değerlendirdik ve ameliyatın gerekli olduğunu ama acil olmadığını belirttik. Bu arada hastamız iki ay sonra bir torunu olacağını ve bu süreyi bekleyip bekleyemeyeceğini sordu. Biz de torunu olduktan sonra gelmesini ve durumunu tekrar değerlendirerek ameliyatın gününü belirleyebileceğimizi söyleyerek bu bekleme sürecindeki ilaçlarını düzenledik. Hastamızı Şubat 2021’de tekrar muayene ettikten sonra değerlendirerek ameliyat olmasına karar verdik. Hastamızı 11 Şubat 2021’de mitral kapak tamiri ameliyatı yaptık. Şu anda hastamızın herhangi bir kaçağı bulunmuyor.