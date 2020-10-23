Mültecihak “Nadir görülen ancak hayatı tehdit edebilen enfeksiyondur”

Özel Silivri Kolan Hastanesi Cildiye Uzmanı Dr. Vahit Mültecihak, Ekzema Herpetikum” hakkında bilgilendirmelerde bulunarak şu ifadeleri kullandı;

Nadir görülen ancak hayatı tehdit edebilen viral enfeksiyondur. Ekzema Herpetikum veya diğer adı Kaposi’nin Variselliform Erüpsiyonu daha önce mevcut olan bir deri hastalığı üzerinde gelişen derinin dissemine yaygın viral enfeksiyonudur. Sıklıkla Herpes Sımplex tip1 ve tip2 olmak üzere nadiren coxsackie virüs tipA-16 veya Vaksinya virüs tarafından meydana gelmektedir. Herpes Sımplex tarafından oluşan enfeksiyon tekrarlayan Herpes enfeksiyonunun otoinokülasyon ile yayılması sonucu veya enfekte kişi ile direkt temas neticesinde konağa geçmektedir. Hastalık sıklıkla varolan Atopik dermatit başta olmak üzere iktiyozis, seboreik dermatit, pemfigüs, psoriazis, darier hastalığı, mikozis fungoides gibi kronik deri hastalıkları zemininde gelişir.

Hastalık, kadın, erkek her yaşta görülebilir, başta yüz ve boyun olmak üzere vücudun her yerini tutabilir. İç organ tutulumu hastalığın seyri sırasında nadiren gelişebilir ve ölümle sonuçlanabilir. Hastalığın nadir görülmesi mortalite ve morbidite risklerinin bulundurulması sebebi ile olgumuzu sunmayı uygun bulduk.

Dr. Vahit Mültecihak, bu tür şikayetle gelen bir hastası için uyguladığı tedaviden de bahsederek “Hasta M.T. 29 yaşında, Erkek. 10 gün önce yüzde, kulak arkasında, boyun, göğüs ve sırtta kızarıklık, döküntü, kaşıntı şikayeti ile gittiği sağlık kuruluşunda fotoallerjik dermatit tanısı alarak müşahadeye alınıp serum içerisine Avil amp, Dekort amp. Uygulanarak Ovadril losyon önerilerek taburcu edilmiş. 5 gün sonra lezyonların artması üzerine gittiği aynı merkezde Prednol amp, Avil amp, Ranitap amp, serum içerisene konularak müşahadeye alınmış. Stılex jel ve Zyrtec tb önerilerek taburcu edilmiş. Tedavisini 5 gün daha devam ettiren hastamız şikayetlerinin artışı üzerine polikliniğimize başvurdu. Yapılan muayenesinde subfebril ateş(37,8 oC) TA:100/70 mmHg Nabız:85/dakika, bilinç:açık koopere, akciğerlerde dinlemekle rall ve ronküs duyulmadı, hepatosplenomegali saptanmadı, ense sertliği patolojik refleks bulunmadı, dermatolojik muayenesinde saçlı deri, göğüs, kulak arkası, sırtta yaygın vezikülopüstüler lezyonlar yer yer hemorajik kurutlu grube papüloveziküler döküntüler saptandı. Yaygın grube vezikülopüstüler lezyonların bir kaç tanesinde variselliform umblikasyon tespit edildi. Hasta geçmişinde seboreik dermatit tarif ediyordu, bu bulgular eşliğinde hastamıza Ekzema Herpetikum tanısı konarak BUN, Kreatinin,AKŞ, AST, ALT, Hemogram, Sedimantasyon, CRP, VDRL, Anti HIV antikor tetkikleri istendi. Lokositoz ve Eritrosit sedimantasyon artışı dışında herhangi bir patolojiye rastlanmaması üzerine Valasiklovir tb 1000 mg 3x1 P.O. (bol su ile), Aksef tb. 500 mg 2x1 P.O, deloday tb 1x1 P:O. Fucıdın krem 3x1 cilt üzerine ayrıca komplikasyon olarak keratokonjonktivit tespit edildiğinde fucıthalmıc damla ve virgan oftalmic jel göz içine 3x1 dozlarda başlandı. 1 hafta sonra hastamız kontrole geldiğinde lezyonlarında tamamen gerileme, göz komplikasyonunda iyileşme saptanarak tedavisi stoplandı. 1 aylık takip sonucu herhangi bir nükse rastlanmadı.