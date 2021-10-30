Mustafakemalpaşa’da çocuklar çifte bayram yaşadı

Mustafakemalpaşa ilçesinde bu yıl 6.kez düzenlenen toplu sünnet şöleninde 28 çocuk erkekliğe ilk adımını attı. Çeşitli sebeplerle çocuklarını sünnet ettiremeyen aileler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ilk mürüvvet heyecanını yaşadı.

3-14 yaş arası 28 çocuk, Belediye Düğün Salonu’nda yapılan renkli ve coşkulu bir şölenle 2 bayramı bir arada yaşadı. Sünnet şölenine; AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Cumhuriyet Başsavcısı Nurettin Güner, belediye meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum teşkilatlarının temsilcileri, sünnet aileleri ve vatandaşlar katıldı. Sünnet çocuklarının doyasıya eğlendiği şölen, ailelerle kahvaltı ve şehir turuyla başladı. Kuran-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu etkinlikte çocuklara hediyeler verilirken, katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Programda konuşan Belediye Başkanı Mehmet Kanar, bugün çifte bayram yaşadıklarını belirterek "Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında geleneksel hale getirilen organizasyonla hem çocukların hem ailelerin mutluluklarına ortak oluyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Kanar, “Çocuklarımızın hayatlarında belli dönüm noktaları olacak ve o dönüm noktaları üzerinden hayatlarını şekillendireceklerdir. Sünnet olmak, mezun olmak, evlenmek gibi yaşam vardiyaları hiç unutulmayacak ve hayatlarının haritası bu çizgiler üzerinden devam edecektir. Ne mutlu bize ki biz de bu fotoğrafın içindeyiz” şeklinde konuştu.

Başkanı Kanar, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramını 98. yılında kutlamanın sevincini yaşıyoruz. Yaklaşık 1 asırdır sönmeyen bir meşale gibi yanan Cumhuriyetimizi bize hediye eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve muhabbetle yad ediyorum. Geleceğin mimarları, doktorları, iş adamları, mühendisleri olacak yavrularımızın mutluluklarını Cumhuriyetimizin 98. yılında hep birlikte paylaşıyoruz. Bu güzelliğe katkı sunarak, çocuklarımıza manevi destek olmak amacıyla şölene katılan vatandaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Yavrularımıza ömür boyu başarılar dilerken, ailelerimizin de çocuklarının daha birçok mürüvvetini görmelerini temenni ediyorum" dedi. Renkli görüntülerin yaşandığı şölende sünnet çocuklarının her birine bisiklet hediye edildi.