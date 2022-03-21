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Öğrenciler, farkındalık için Ağız ve Diş Sağlığı Günü etkinliğinde bir araya geldi

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Atlas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve DentAtlas Kulübü tarafından ‘Dünya Ağız ve Diş Sağlığı Günü’ etkinliği Atlas Vadi Kampüs’de gerçekleştirildi.

Öğrenciler, farkındalık için Ağız ve Diş Sağlığı Günü etkinliğinde bir araya geldi
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Atlas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve DentAtlas Kulübü tarafından ‘Dünya Ağız ve Diş Sağlığı Günü’ etkinliği Atlas Vadi Kampüs’de gerçekleştirildi.

Atlas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve DentAtlas Kulübü, farkındalık oluşturmak için ‘Dünya Ağız ve Diş Sağlığı Günü’ etkinliği gerçekleştirdi. Atlas Vadi Kampüs’de düzenlenen etkinlikte Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Katiboğlu’nun “Diş Hekimlerinden Niçin Korkuyorum” adlı sunumu, katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

İkinci oturumda Prof. Dr. Bülent Şermet, Prof. Dr. Taner Erdem ve Prof. Dr. Kamil Göker ‘Diş Hekimlerinin Anı Defterinden Notlar’ adlı söyleşiyi gerçekleştirdi.

Katılımın yüksek olduğu etkinliğin soru - cevap kısmı keyifli bir söyleşi ortamı doğurdu. Etkinlik, Atlas Müzik Kulübü’nün sahne performansıyla sona erdi.

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