Öğrenciler, sağlık konusunda EBA TV’den bilgilendirilecek

Türk Böbrek Vakfı’nın 2011 yılında başlattığı “Sağlıklı bir yaşam için beslenme ve hayat tarzı önerileri” eğitimleri, EBA TV’den çocuklara ulaşmaya devam edecek.

2013 yılından bu yana 26 ilde, binden fazla okulda, 500 binden fazla öğrenciye ulaşan “Sağlıklı bir yaşam için beslenme ve hayat tarzı önerileri” eğitimlerinin, EBA TV’den çocuklara ulaşabilmesi adına Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne talepte bulunularak, okullarda verilen eğitimlerin videolu anlatımlarla ekranlardan çocuklara ulaşması adına bir protokol imzaladı.

Aşırı tuz ve şeker tüketimine bağlı olarak gelişen hastalıklar, her yıl önemli bir oranda artış gösteriyor. Hastalıkların önüne geçmek ise beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesinden geçiyor. Gelecek nesillerde hastalıkların önlenmesi açısından önemli rol oynayan beslenme eğitimleri, Şubat 2021 itibariyle EBA TV yayın akışı içerisinde yer alacak.

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, “Okul eğitimlerini hem gelecek nesillerin daha sağlıklı beslenmesi, hem de dolaylı olarak ailelere ulaşabiliyor olduğumuz için çok önemsiyoruz. Eğitimlerimiz sonrası çocuklarımız ailelerini ve çevrelerini öğrendikleri konusunda uyarıyordu, şimdi ise tüm Türkiye’ye ve her eve ulaşabileceğiz. Bu anlamda Milli Eğitim Bakanlığı ile böyle bir işbirliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.