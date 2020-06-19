“Online Transformal Nefes Terapileri” başlıyor

“Nefesimizle kendimizi ve yaşamlarımızı iyileştirmeye şimdi de ‘’Online Transformal Nefes Terapileri’’ ile devam ediyoruz” diyen Daniş, “Online çalışmalara karşı ilk başta önyargılıydım. Yüz yüze yapılan seanslar kadar etkili olamayacağını düşünmüş fakat bizzat kendim deneyimleyince diğer terapist arkadaşlar gibi sistemin yine mucizevi bir biçimde çalıştığına tanıklık ettim. Akabinde online Transformal Nefes Terapisti Eğitim Programına kaydını yaptırdım ve eğitimini tamamladım. Şimdi de büyük küçük tüm danışanlarını bu sistemle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyorum” dedi.

“YAŞAM NEFESLE BAŞLAR”

“Bireylerin aile ve yakın çevresindeki kişilerce kimliğinin belirlendiği; fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal, ruhsal yönden yapılandığı- programlandığı, yaşam biçiminin şekillendiği temel dönem, erken çocukluk dediğimiz 0-6 yaşlar arasıdır” diyerek sözlerini sürdüren Daniş, “Şayet Atalarımızın genleriyle bize aktarılan negatif kayıtlar varsa ve de bu dönemde yaşanan doğum travması, çocukluk travmaları ve korku-öfke- kızgınlık gibi bastırılmış duygulara sahipsek, tüm bunlar bizde negatif bilinçaltı kayıtları oluşturur ve zaman içerisinde doğal nefesimizin kalitesini bozar. Bütüncül sağlığımızla birlikte kişiliğimizi, yaşam biçimimizi etkiler. Ta ki bozulmuş nefes kalıbımızı fark edip bilinçli olarak değiştirene dek “dedi.

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Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2020, 21:06