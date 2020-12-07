Op. Dr. Furkan Şengöz: “Maske, burun estetiği ameliyatının başarısını etkilemez”

Burun estetiği operasyonu geçiren hastaların maske kullanımı konusunda merakını Op.Dr.Furkan Şengöz cevapladı. Op.Dr. Şengöz, maske kullanımının ameliyat sonrası burun şeklini değiştirmeyeceğini ve ameliyattan bir hafta sonra gönül rahatlığı ile sürüntü testi yapılabileceğini kaydetti.

Op.Dr.Furkan Şengöz burun estetiği ve Covid-19 başlığı ile yazdığı yazıda, estetik ameliyatı geçiren hastaların akıllarına takılan soruyu yanıtladı. Op.Dr. Şengöz, “Burun estetiği ameliyatının ardından hastalarımızın en çok sorduğu sorular burundan sürüntü yöntemiyle yapılan COVİD-19 testinin burun sağlığı açısından hiçbir sakıncası var mı?, burun estetiği yaptıran hastaların telli yüz maskelerini nasıl takmaları gerekir?” dedi.

“Ameliyattan bir hafta sonra test yaptırılabilir”

Op.Dr.Furkan Şengöz şunlar söyledi: “Burun estetiği ameliyatından bir hafta sonra COVİD-19 testi gönül rahatlılığıyla yaptırılabilir. Burun deliğinden genize doğru girilerek sürüntü alınan testin burun sağlığı açısından ve ameliyat başarısı açısından bir zararı bulunmamaktadır.

Maske takılabilir

Burun estetiği yaptıran hastalarımıza ameliyattan sonra nasıl maske takmaları gerektiğini anlatıyoruz. Hastalarımıza cerrahi maskenin tel kısmını biraz daha geniş ve bol bırakmalarını öneriyoruz. Öte yandan maskenin burun estetiği ameliyatının başarısını olumsuz etkileyecek bir yönü de bulunmamaktadır.

En son New England Journal of Medicine Dergisi’nde yapılan bir çalışmada, maskenin koronavirüs hastalığına karşı bir bağışıklık oluşturulmasında etkili olduğu bildirildi. Çalışmada maskenin virüse karşı bir aşı görevi gördüğü ifade edildi. Bu yüzden maske takmak hastalıktan korunma açısından çok önemli.”