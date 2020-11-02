Organ bağışına her zamankinden daha çok ihtiyaç var

Türkiye’de her yıl, 3-9 Kasım tarihleri arasında düzenlenen “Organ Bağışı Haftası” etkinlikleri, bu yıl tüm dünyanın içinde bulunduğu süreç nedeni ile gerçekleştirilemiyor. Türkiye’de 26 bin hastanın organ nakli için sıra beklediği düşünüldüğünde, gerek bağış gerek nakil süreçlerinin sekteye uğraması hastaların hayatına mal oluyor.
Erk, “Maalesef salgına karşı verdiğimiz mücadele oldukça sert geçiyor. Bugünümüze baktığımızda 2020 Mart ayından göreceli olarak daha ağır bir tablodayız, fakat süreci geri çevirmek hala elimizde. Önlemlerimize önce kendi sağlığımız, ardında toplum sağlığı ve süreci normale çevirerek nakil bekleyenler için umut olmak adına riayet etmeliyiz. Böbrek nakli bekleyen hastalar için diyaliz tedavisi süreci devam ettirilebiliyor fakat diğer organların maalesef alternatifi olamıyor. Canlıdan veya kadavradan nakil tek şansları, bu sebeple organ bağışına her zaman olduğundan daha çok ihtiyaçları var” dedi.