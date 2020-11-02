Organ bağışına her zamankinden daha çok ihtiyaç var

Türkiye’de her yıl, 3-9 Kasım tarihleri arasında düzenlenen “Organ Bağışı Haftası” etkinlikleri, bu yıl tüm dünyanın içinde bulunduğu süreç nedeni ile gerçekleştirilemiyor. Türkiye’de 26 bin hastanın organ nakli için sıra beklediği düşünüldüğünde, gerek bağış gerek nakil süreçlerinin sekteye uğraması hastaların hayatına mal oluyor.

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, “Pandemi, her alanda olduğu gibi organ nakilleri konusunda da büyük sıkıntılara sebep oldu. Nakil süreçleri ve bağışlar ciddi ölçüde olumsuz etkilendi ve böbrek nakli ameliyatları düşüş gösterdi. Yıllardır artışı için çaba gösterdiğimiz ‘Kadavradan Organ Bağışı’, maalesef her dönem Türkiye’de ihtiyacın çok altında seyretmiştir. Salgın sebebiyle süreç iyiden iyiye sıkıntılı bir hal aldı. Hem bağışlarda hem nakil ameliyatlarında azalma var. 2020 yılının ilk 6 ayında toplam böbrek nakli sayısı 1062’dir. Bu nakillerin yüzde 80’i canlı vericiden, yüzde 20’si (210 kadavra nakli) ise kadavra vericiden yapılmıştır. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 2020 Ekim ayı sonu toplam böbrek nakli sayısı 2029’dur. Bu nakillerin de 233’ü kadavra donörden gerçekleşmiştir. Görüldüğü üzere ülkemizde kadavra organ bağışında azalma görülmektedir” dedi.

Erk, “Maalesef salgına karşı verdiğimiz mücadele oldukça sert geçiyor. Bugünümüze baktığımızda 2020 Mart ayından göreceli olarak daha ağır bir tablodayız, fakat süreci geri çevirmek hala elimizde. Önlemlerimize önce kendi sağlığımız, ardında toplum sağlığı ve süreci normale çevirerek nakil bekleyenler için umut olmak adına riayet etmeliyiz. Böbrek nakli bekleyen hastalar için diyaliz tedavisi süreci devam ettirilebiliyor fakat diğer organların maalesef alternatifi olamıyor. Canlıdan veya kadavradan nakil tek şansları, bu sebeple organ bağışına her zaman olduğundan daha çok ihtiyaçları var” dedi.