Organ nakli bekleyenlere umut olmak için koştular

Türkiye’nin en önemli koşularından biri olan ve bu yıl 7.’si düzenlenen ”Hayat Kurtarmak İçin Yarıştayız-Run For Life” koşu yarışı sona erdi. Yaklaşık bin 500 gönüllü 21 Ekim-24 Ekim tarihleri arasında 6.5 milyon adımla 7.500 km mesafeyi organ bağışı bekleyenler için katetti.

Organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmak ve bilinirliği arttırmak amacıyla Medicana Sağlık Grubu’nun desteğiyle Türkiye genelinde 21-24 Ekim tarihleri arasında binlerce gönüllünün katılımıyla sanal koşu düzenlendi. Yaklaşık bin 500 gönüllü 21 Ekim - 24 Ekim tarihleri arasında 6.5 milyon adımla 7.500 km mesafeyi organ bağışı bekleyenler için katetti. Run For Life katılımcılarının kalbi ortalama 6 milyon defa umut olmak için attı. ”Hayat Kurtarmak İçin Yarıştayız- Run For Life” sanal koşusu, bu yıl binlerce gönüllünün katılımıyla start aldı. Türkiye genelinde organ nakli bekleyen 27 binin üzerindeki hastaya dikkat çekmek amacıyla, spor tutkunlarını sanal koşuda bir araya getiren organizasyonda organ bağışı çağrısında bulunuldu. Türkiye’nin dört bir yanından sanal koşuya katılan gönüllüler, kendi belirledikleri 5 kilometre uzunluğundaki parkurda 21 Ekim 2021 günü 00.00’dan 24 Ekim 2021 günü 23.59’a kadar istedikleri bir zaman diliminde organ nakli bekleyenlere umut olmak için koştu. Caddebostan sahilinden koşarak destek verenler arasında Uluslararası Organ Nakli Hemşireleri Derneği Yönetim Kurulu Direktörü Doç. Dr. Arzu Kader Harmancı Seren, Medicana Sağlık Grubu organ nakli hekimleri, yüzlerce koşu grubu, nakil olan hastalar start noktasında yerini aldı.

“Türkiye resmi rakamlara göre 25 bine yakın organ bağışı bekliyor”

Organ nakli bekleyenlerin hayatına dokunarak geleceğe dair bir umut ışığı olabileceklerini vurgulayan Medicana Çamlıca Hastanesi Genel Müdürü Murat Kaya, “Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi dünyanın birçok yerinde de bu koşumuza destek olarak, organ bağışına dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak için bu koşumuza destek olan herkese ve sizlere katkılarınızdan dolayı öncelikle çok teşekkür etmek istiyorum. Organ bağışı konusu Türkiye’de ve dünyada son derece gündemde, çünkü bugün ülkemizde ve dünyada yapılan birçok organ nakli ameliyatlarının çok büyük bir kısmı canlıdan canlıya yapılan, aileden birinin ihtiyacı olan birine organ bağışlaması şeklinde yürüyor. Bu yapılan organ nakillerinin çok büyük bir kısmını oluşturuyor. Hâlbuki Türkiye’de bugün resmi rakamlara göre 25 bine yakın organ bağışı bekliyor. Bunlar da çok büyük bir kısmı böbrek bekliyor. Yaklaşık bine yakın kalp nakli bekleyen insan var. Dolayısıyla organ bağışına dikkat çekmek ve öldükten sonra organlarımızı yeni bir yaşama fırsat sağlayabilmesi için bu tip sosyal sorumluluk projeleriyle bunu desteklemeye, dikkat çekmeye, farkındalık yaratmaya, duyarlılığa davet ediyoruz” dedi.

“Ülkemizde toplumu kadavra bağışları yönünde yönlendirmemiz gerekmektedir”

Türkiye’de organ bağışı konusunda farkındalığın daha da arttırılması adına açıklamalarda bulunan Medicana Karaciğer Nakli Sorumlusu- Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Ara “Ülkemizde 25 binden fazla organ nakline ihtiyaç duyan hastamız mevcuttur. Bunların 1. sırada böbrek nâkli, 2. sırada karaciğer nakilleri gelmektedir. Ben daha çok karaciğer nakilleriyle ilgileniyorum. Örneğin şu ana kadar ülkemizde bin yüz yetmiş karaciğer nakli yapılmıştır. Bunlardan bin 53’ü canlıdan canlıya, 117’si de kadavradan olan nakillerdir. Oranlamaya baktığımız zaman yüzde 90 canlıdan canlıya yüzde 10’da kadavradan olan nakillerdir. Amerika’da bu olay tam tersidir. Yüzde 96 kadavra yüzde 4 canlıdır. Ülkemizde de toplumun her kesiminde özellikle kadavra bağışları yönünde yönlendirmemiz gerekmektedir.” diyerek organ bağışının önemine dikkat çekti.

“Türkiye’de 50-60 civarında Kornea bankası var”

Medicana Çamlıca Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Peykan Türkçüoğlu, kornea nakli hakkında konuştu. Türkçüoğlu, “Yaptığımız cerrahiler içerisinde kornea nakli cerrahileri var. Kornea naklini şöyle özetlemem lazım. Kornea dediğimiz doku gözün saydam tabakası, ışığın gözün içerisine geçmesini, girmesini sağlayan bir yapı. Eğer bu yapı da bozukluk ve arıza meydana geldiği saydamını yitirirse biz bu yapıyı değiştirmemiz lazım. Ancak bu yapıyı değiştirdiğimizde gözün diğer yapıları sağlamsa o göz görüyor ve işe yarıyor. Çok seri şekilde yapılan bir cerrahi, Kornea bankalarından Kornea’yı elde edebiliyoruz. Türkiye’de 50-60 civarında Kornea bankası var. Bu Kornealar Türk hastaları ancak yeterli oluyor. O yüzden yurt dışından bize başvuran hastalar için biz yurt dışından kornea ithal ederek Kornea’yı yurt dışı hastalarımıza kornea nakilleri gerçekleştiriyoruz. Eğer ülkemizdeki vatandaşlarımız organ bağışına daha dikkat eder organ bağışı sayılarını arttırabilirsek ithal etme zorunluluğumuz kalmaz. Ve iç kaynaklarımız da hem Türk hastalarımızı hem yurt dışından bize başvurmuş hastalara kornea nakli yapma şansımız olur” ifadelerini kullandı.

Nakil Olan Hastalar da Koşanlar Arasında Yerini Aldı 3 ay önce böbrek nakli olan Cafer Ağdere (Alıcı), Sevda Eren (verici) farkındalık oluşturmak için Caddebostan Sahilinde koşanlar arasındaydı. Nakilli hastalar şunlara dikkat çekti. Cafer Ağdere “Türkiye’de insanlık adına, organlarını bağışlayan insanlar bence yeterli değil. Ama bu bilincin verilmesi lazım. Bu insanların bu konuda bilgili olması lazım. Kaderci toplum olduğu için biraz her şey kadere inanılıyor. Organ nakli bizim hayatımızı kurtardı. Onu da sağ olsun kız kardeşim gönüllü verdi. Şu anda çok sağlıklıyım. Çok mutluyum. Benim bütün insanlığa tavsiyem bence organlarını bağışlasın” şeklinde konuştu.

Sevda Eren ise, “Organ bağışı çok güzel bir duygu. Kendi başımıza gelmediği için bu süreçte ve daha önce bunun farkına varamamıştım. Ama bu süreçte çok önemli olduğunu anladım. Bizim başımıza gelmez sakın demeyin böyle düşünmeyin. Yaşatmak için organlarınızı bağışlayın” dedi.

Öte yandan Türkiye’nin en yüksek katılımlı sanal koşusuna sahne olan yarışta, parkurlarını tamamlayan gönüllülere online katılım sertifikası ve dijital madalya verildi.