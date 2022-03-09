Organları 3 hastaya hayat, 2 hastaya ışık oldu

Bursa’da hayatını kaybeden 56 yaşındaki hastanın organları 3 hastaya umut 2 hastaya ışık oldu.

3 gün önce iş yerinde rahatsızlanınca Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen ve yapılan kontrollerde beyin kanaması geçirdiği tespit edilince ameliyata alınan 56 yaşındaki N.Ç., doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayata tutunamayınca ailesi tarafından organları başkalarına umut olması için bağışlandı. Hastanın beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine organ nakil koordinatörleri, ailesiyle görüşerek organ bağışı hakkında bilgi verirken, ailenin onay vermesi sonucu organ nakil çalışmalarına başlandı.

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleştirilen başarılı operasyonla hastanın bir böbreği ve korneaları Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, diğer böbreği ve karaciğeri ise Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne organ bekleyen hastalara umut kornea bekleyen hastalara ışık olmak üzere gönderildi.

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, organ bağışının son derece onurlu ve kutsal bir davranış olduğunu belirtti. Aile ferdini kaybetmenin acısını bir kenara bırakıp, büyük duyarlılık göstererek merhumun organlarını bağışlayan aileye teşekkür eden Dr. Yavuzyılmaz, “Ailemizin bağışladığı organlar sayesinde organ bekleyen 3 hastamız yaşama tutunacak, korneaları ile de iki hastamız ışığa kavuşacak. Merhuma Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum” dedi.