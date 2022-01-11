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(ÖZEL) 67 yıldır evli çifti birer gün araya korona virüsten hayatını kaybetti

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Bilecik’te 67 yıldır aynı yastığa baş koyan çift birer gün araya korona virüsten hayatını kaybetti.

(ÖZEL) 67 yıldır evli çifti birer gün araya korona virüsten hayatını kaybetti
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Bilecik’te 67 yıldır aynı yastığa baş koyan çift birer gün araya korona virüsten hayatını kaybetti.

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde 20 gün önce Korona virüs (Covit-19) testleri pozitifi çıkan Esma (80) ve Lütfİ Tunur (85) çiftinin evde durumları ağırlaşınca Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada durumları iyice kötüleşen çiftlerden ilk olarak Lütfü Tunur hayatını kaybetti. Merhum evinin önünde ’Helallik’ alındıktan sonra ilçe mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Eşi toprağa verilen Esma Tunur ise ertesi gün hastanede tedavi gördüğü Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine hayatını kaybetti. O da eşi gibi evinin önünde ’Helallik’ alındıktan sonra ilçe mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından eşinin yanına defnedildi.

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Çiftin damadı Hamit Erken, aşının önemine değinerek, mutlaka herkesin aşılarını yaptırması gerektiği söyledi.

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