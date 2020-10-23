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(Özel) Bakan Koca’nın açıklamalarının ardından İstanbul’da korkutan görüntü

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA’NIN “İSTANBUL’DA VAK'A SAYISI TÜRKİYE GENELİNİN YÜZDE 40’INA, ANKARA’NIN 5 KATINA ULAŞTI” AÇIKLAMASININ ARDINDAN PROF. DR. CEMİL TAŞCIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ’NE TEST YAPTIRMAK İÇİN GELEN VATANDAŞLARIN OLUŞTURDUĞU UZUN KUYRUK DRONE İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.

(Özel) Bakan Koca’nın açıklamalarının ardından İstanbul’da korkutan görüntü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “İstanbul’da vak’a sayısı Türkiye genelinin yüzde 40’ına, Ankara’nın 5 katına ulaştı” açıklamasının ardından Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne test yaptırmak için gelen vatandaşların oluşturduğu uzun kuyruk drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul’da vak’a sayılarının artması sonucu, vatandaşlar korona virüs şüphesiyle tekrar hastanelere akın etti. Şişli Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne çok sayıda vatandaş korona virüsü şüphesiyle başvuru yaptı. Test yaptırmak isteyen kişilerin hastane bahçesinde oluşturduğu uzun kuyruk drone ile havadan görüntülendi.

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da tün sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunarak İstanbul’da bulunan vatandaşları uyarmıştı. Bakan Koca uyarısında şu ifadeleri kullanmıştı: “İstanbul’da vak’a sayısı Türkiye genelinin yüzde 40’ına, Ankara’nın 5 katına ulaştı. Temaslı taramasını, test sayısını artırdık. Salgınla mücadelede, şu an, sizlerin uyacağı tedbirlerden daha güçlü bir silahımız yok. Maskenin önemi arttı. Ve en çetin sınavı kalabalığa karşı vereceğiz. İstanbul’da en çetin sınavı kalabalığa karşı vereceğiz. Mecbur olmadıkça kalabalık ortama girmeyin.”

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