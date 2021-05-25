(Özel) Korona korkusu kalp krizini evde geçirtiyor

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Sinem Çakal, Covid-19 nedeniyle vatandaşların hastaneye gelmeyi tercih etmediğini ifade ederek, "Covid’den dolayı insanlar hastaneye gelmek istemiyor, göğüs ağrıları olsa dahi hastaneye başvurmuyor, kalp krizini evde geçiriyor” dedi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19’la mücadele aşılama çalışmalarıyla birlikte sürüyor. Uzmanlar, maske, mesafe ve hijyen uyarıları yaparken korona virüsün vücuda etkisine yönelik araştırmalar da devam ediyor. Hastalığın kalp sağlığına etkisi ve kalp sağlığının korunması için dikkat edilmesi gerekenleri Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Sinem Çakal anlattı. Çakal, pandemi döneminde vatandaşların kalp ağrısı hissetmesine rağmen hastanelere gelmeyi tercih etmediğini bu nedenle evde kalp krizi geçirebildiklerini ifade etti.
“Covid’den dolayı insanlar hastaneye gelmek istemiyor, kalp krizini evde geçiriyor”
“Kalp ağrısı çok net bir ağrı çeşidi”
Vatandaşların kalp kriziyle gelen ağrıyı nasıl ayırt edebileceğine ilişkin bilgiler veren Dr. Çakal, “Kalp ağrısı çok net bir ağrı çeşidi, iğne batma, bıçak saplanma gibi ağrılarda biz kalp krizi düşünmüyoruz. Covid enfeksiyonunda akciğerde sıvı biriktiğinde hasta nefes alırken batma olabilir. Ya da öksürükle artan batma, bıçak saplanma gibi ağrılar olabilir. Özellikle göğsün orta yerinde baskı, basınç hissi, yürürken artan dinlenince geçen ağrılar kalp açısından oldukça kritik ağrılardır. Bir de üstüne risk faktörü varsa tansiyon, şeker, kolesterol gibi bu tür durumlarda mutlaka en yakın acile başvurmak gerekiyor. Bununla ilgili Covid yoğun bakımlarımız var, orada takip edebiliyoruz” diye konuştu.
“Kalpten ölüm, Covid’den ölümden ön planda halen”Covid’in kalp sağlığına etkisine ilişkin bilgi veren Çakal, “Covid’in 3. hafta gibi kalbi etkileme ihtimalinin daha çok olduğu söyleniyor ama yine de süreç içinde de olabilir. Bu durum da hastanın kalbini pek çok açıdan etkileyebilir. Damarlarda pıhtılaşma olunca kalp krizine sebebiyet veriyor. Direkt kalp kasına saldırabiliyor. Kalp kası iltihabı dediğimiz bir duruma sebep olabiliyor. Bacak toplar damarlarında pıhtı oluşturuyor. Akciğer embolisi dediğimiz çok ölümcül bir hastalığa sebep olabiliyor. Ama uzun vadede bir şey demek için çok ciddi çalışmalar yapılması lazım. Kalpten ölüm, Covid’den ölümden ön planda halen, hasta ciddi bir nefes ağrısı hissettiyse acil servislerimizde Covidlilerin bakıldığı alanlar var. Oralara hastalar mutlaka başvurabilir. Zaten orada da kan tahsilleri ve EKG ile biz kalp krizinin ayırıcı tansını mutlaka yapıyoruz. Kalp hastalıkları beklemeye gelmez” ifadelerini kullandı.