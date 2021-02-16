“Pandemi çocuklarda alerji şikayetlerini artırıyor”

Salgın döneminde evde geçirilen zamanda hane temizliğinin her zamankinden daha önemli olduğunu söyleyen Dr.Ahmet Yıldırım özellikle alerjik bünyeli çocuklar için evin sık sık havalandırılması ve tozu suya çeken temizlik robotlarıyla temizlenmesi gerektiğini vurguladı.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Yıldırım, çocukların neredeyse tüm günü evde geçirdikleri pandemi döneminde alerji şikayetlerinin arttığını söyledi. Ev temizliğinin her zamankinden daha önemli olduğunu söyleyen Dr.Ahmet Yıldırım özellikle alerjik bünyeli çocuklar için evin sık sık havalandırılması ve tozu suya çeken temizlik robotlarıyla temizlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

“Odayı havalandırın, evi düzenli olarak temizleyin”

Dr. Ahmet Yıldırım “Pandemi döneminde çocuklar evde eğitim görüyor, evde oynuyor, evden dışarı çok az çıkıyor. Çocuklara aksırık, hapşırık, göz kızarıklığı,nefes darlığı ile kendini gösteren alerji ve astım içinde bulunduğumuz bu günlerde belirgin şekilde arttış gösterdi. Tedavi süresince başarıyı etkileyen faktörlerden biri de evdeki hijyen. Özellikle çocuğun oturduğu ve yattığı odanın temizlenmesi, toz ve ev tozu akarından arındırılması çok önemli. Evin her gün birkaç kez havalandırılması ve düzenli olarak süpürülmesini mutlaka öneriyoruz. Oda içinde hava sirkülasyonu mutlaka sağlanmalı. Alerjenlerin, toz ve ev tozuakarlarının suya çekilmesi, tekrar ortama verilmemesine dikkat edilmeli” diye konuştu.

“Çocuğun yatağını da mutlaka süpürün”

Çocukların günün büyük bir kısmını odasında geçirdiğini söyleyen Dr. Ahmet Yıldırım, odanın düzenli olarak süpürülmesi, toz alınması, tekstil ürünlerinin sık sık 60 derecede yıkanması ve buna ek olarak da ev tozu akarlarının yuvalandığı yatakların düzenli olarak derin temizlik yapan temizlik robotları ile süpürülmesi gerektiğini ifade etti. “Çarşaflar düzenli olarak değiştirilmeli ve kurutulduktan sonra, kullanılmadan önce süpürülmeli ki deterjan artıkları vücuda temas etmesin. Yatak, yorgan, yastık, battaniye, çarşaf Ev tozu akarları vücuttan dökülen deri parçaları ile beslenir. Bu akarların dışkıları ise çocuklar için alerjik reaksiyonlara yol açar. Bu alerjenlerin ortamda kalması öksürük, aksırık, burun akıntısı, döküntü ve nefes darlığına yol açar. Ev tozu akarlarından kurtulmanın yolu yatağın da süpürülmesidir. Anneler bunu ne yazık ki ihmal ediyorlar. Odanın süpürülmesi yetmez yatak da mutlaka süpürmelidir” dedi.