“Pandemi insan biyomekaniğini etkiliyor”

Koronavirüs pandemisi sürecinde hareketsiz yaşama alışan kişilerin yaşadığı sağlık problemleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Fizyoterapist Hüseyin Oğuzhan Söylemez, “Pandemi döneminde birçok insan hareketsiz yaşam tarzına alıştı. Bu durum insan biyomekaniğini etkiliyor. Bu süreçte ev egzersizleri önem taşıyor” dedi.

Fizyoterapist Hüseyin Oğuzhan Söylemez koronavirüs pandemisi sürecinde hareketsiz yaşama alışan kişilerin yaşayabileceği sağlık sorunları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Söylemez, hareketsiz yaşamın insan biyomekaniğini olumsuz etkilediğine işaret ederek bu süreçte ev egzersizlerinin önemine dikkat çekti. Söylemez ayrıca pandemi döneminde uzun süre evde kalan insanların yaşam, beslenme ve aktivite alışkanlıklarının değiştiğini de ekledi.

Pandemi sürecinde insanların, yaşam tarzlarının ve günlük yaşamdaki aktivitelerinin değiştiğine değinen Söylemez, “Covid-19 pandemisi sebebiyle insanlar günlük yaşamdaki aktivitelerinden geri kaldı. Birçok insan sedanter yani hareketsiz yaşam tarzına alıştı. Bu süreçte televizyon, bilgisayar ve akıllı cep telefonlarına daha fazla vakit ayıran insanlarda duruş bozuklukları gibi bazı fiziksel sorunlar ortaya çıkmaya başladı. Bel fıtığı ve boyun fıtığı gibi şikayetler arttı. Boyun düzleşmesi vakalarında da artış görülüyor. İnsanların uyku düzeni de değişiyor. Örneğin; çok alıştığı televizyon karşısında uykuya dalarak, rahat bir yatak yerine koltukta uyuyan insanlarda sırt ve bel sorunları baş gösteriyor. Bu sebeple pandemi sürecinde alışkanlıklarımızı fizyoloji ve anatomiye zarar vermeyecek şekilde kurgulamak gerekiyor” ifadelerini kaydetti.

“Bel, sırt ve boyun rahatsızlıkları arttı”

Söylemez, hareketsiz yaşam tarzına alışan insanlarda bel, sırt ve boyun rahatsızlıklarının arttığını ifade etti. Bu süreçte yaygın olarak görülen boyun düzleşmesi sorununa dikkat çeken Söylemez, “Boyun düzleşmesi sorununda boynun ‘C’ şeklindeki kıvrımı ‘I’ şekline dönüşür. Genelde tedavisi yok diye bilinir; ancak boyun düzleşmesi tedavi edilebilen fiziksel bir rahatsızlıktır. Boyun düzleşmesi sorununda boyun fıtığı gibi belirtiler görülebilir. Belirsiz bas dönmesi olan kişilerde de boyun düzleşmesi şüphesi vardır.” diye konuştu.

Evde uzun süre hareketsiz kalan kişilerde kulunc, yumuşak doku romatizması ve sırt ağrıları gibi sorunların da ortaya çıkabileceğine vurgu yapan fizyoterapist Söylemez, “Sürekli yüz üstü yatmak, her zaman yatarak televizyon izlemek boyun ağrısı ve sırt ağrısı sorunlarına davetiye çıkarır. Ayrıca, kilo alma riski çok fazladır. Hareket etmeyen, sürekli bilgisayar izleyen ya da cep telefonu ile vakit geçiren kişilerde boyun fıtığı ve boyun düzleşmesi görülme ihtimali daha fazladır. Bel fıtığı, omuz, sırt, kol ve bacak ağrıları da sedanter yaşamın bir sonucudur. Sinir romatizması olarak da bilinen siyatik ağrıları da görülebilir” dedi.

“Ev egzersizleri önem taşıyor”

Pandemi sürecinde ev temizliğine daha fazla vakit ayıran kadınlarda fıtık, bel ve boyun ağrılarının daha sık görülebildiğini de belirten Söylemez, “İnsanlar pandemide günlük aktivitelerden mahrum kaldı. Açık havada yürüyüş yapamadılar, spor salonlarına gidemediler. Birçok insan sedanter yani hareketsiz yaşama alıştı. Bu durum ev egzersizlerinin önemini ortaya koyuyor” şeklinde konuştu.