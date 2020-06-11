Pandemi Sürecinde Kesintisiz Hizmet

Silivri Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, tedavi gördükleri hastanelere ulaşım zorluğu yaşayan ihtiyaç sahibi hastalara yönelik hasta nakil hizmetlerini sürdürüyor. Silivri dışında tedavileri devam eden ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne başvuru yaparak nakil talebinde bulunan vatandaşlar, gerekli incelemelerin ardından ateş ölçümü, maske ve sosyal mesafe gibi tedbirler uygulanarak gitmek istedikleri hastanelere ulaştırılıyor.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın talimatını titizlikle yerine getiren ekipler, ihtiyaç sahibi olmak kaydı ile engelli, kimsesiz, organ yetmezliği ve kanser gibi rahatsızlıkları bulunan vatandaşları, kuruma ait araçlar ile Silivri’den İstanbul, Tekirdağ ve Edirne’de bulunan hastanelere götürerek tedavilerinin ardından tekrar Silivri’ye getiriyor.

İstanbul hastanelerine her gün, Tekirdağ hastanelerine Perşembe günleri ve Edirne hastanelerine Salı günleri hasta nakil işlemi sağlanırken, bu hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşların Silivri Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne telefonla veya bizzat başvuru yapmaları gerekiyor.

HASTALAR VE YAKINLARI HİZMETTEN ÇOK MEMNUN

Silivri Belediyesinin hasta nakil hizmetinden faydalanan vatandaşlar, özellikle Kovid-19 salgın hastalığı sebebi ile hastanelere ulaşım konusunda çok sıkıntı yaşadıklarını söyleyerek, nakil hizmeti ile tedavi süreçlerinin aksamadığını ifade ettiler. Uygun koşullar altında gidip tedavi olduklarını belirten vatandaşlar, Silivri Belediyesine memnuniyetlerini dile getirerek teşekkür ettiler.